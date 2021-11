Burkina Faso: Concert de Fally Ipupa - Aux côtés de Afrika distribution, CANAL+ veut redonner le sourire aux Burkinabè

Le 9 décembre, l'immense star congolaise donnera un concert VIP à Ouagadougou. Le 11 décembre, alors que le pays fêtera le 61e anniversaire de son accession à l'indépendance, Fally Ipupa se produira au stade municipal de Ouagadougou pour le grand public.

Et le 12 décembre, le public de Bobo-Dioulasso pourra communier avec l'artiste au stade Wobi. Fally Ipupa fait le déplacement avec son orchestre au grand complet, en compagnie d'une vingtaine d'artistes burkinabè ayant pignon sur rue.

Pour Afrika distribution, la structure organisatrice, c'est l'occasion de joindre l'utile à l'agréable car cette série de concert est aussi à but caritatif. «Pour les Burkinabè, nous préparons le rêve, un spectacle qu'ils ne vont pas oublier. Nous préparons aussi une grosse opération de solidarité. En faisant ce concert, nous voulons aussi montrer aux yeux du monde que notre pays est résilient, malgré la situation difficile qu'il traverse, mais aussi que nous sommes solidaires entre nous. C'est très important. Les Burkinabè sont patriotes et solidaires. Il faut leur donner l'occasion de le montrer», explique ainsi Daouda Sané, le président du comité d'organisation.

Les bénéfices seront en effet reversés aux associations caritatives ou s'occupant des personnes affectées par l'insécurité. «Les bénéfices seront reversées aux associations qui accompagnent les populations dans ces moments difficiles. C'est aussi montrer que nous les Burkinabè, nous pouvons faire quelque chose pour nos frères au lieu d'attendre toujours que ce soit de l'extérieur que les soutiens viennent», promet Daouda Sané.

Il est également prévu une grande collecte de poches de sang pour le Centre national de transfusion sanguine (CNTS).

Si le choix a été porté sur Fally Ipupa comme tête d'affiche de ce concert, c'est parce qu'il fait partie des personnalités les plus importantes du continent africain, explique Afrika distribution. «C'est un artiste engagé dans le social à travers sa fondation. Quand on lui a présenté le projet, il a été enchanté. Il vient au Burkina le cœur sur la main. Il vient pour nous faciliter la tâche, apporter son soutien à cette activité qui, pour lui est importante et à laquelle il est sensible», assure Daouda Sané.

Entreprise citoyenne très à l'écoute de la population, CANAL+ ne pouvais rester en marge d'une initiative aussi généreuse. Raison pour laquelle elle soutient l'évènement. «CANAL+ soutient cet évènement parce qu'il est inédit. Inédit parce que tous les bénéfices seront redistribués pour une action sociale. Action sociale qui est contextuelle. Nous suivons tous l'actualité. Nous voyons les souffrances de familles, des hommes et des femmes périr au front. Le fait de nous associer à ce projet, c'est pour qu'un réconfort puisse être apporté à toutes ces familles éplorées», explique Vincent Dibi, directeur administratif et financier de CANAL+ Burkina.

«Nous aborderons bientôt la fin de l'année. Et en participant à ce concert, CANAL+ espère apporter un peu de joie à la population burkinabè et à ses clients en particulier et surtout, contribuer à cet élan de solidarité», ajoute-t-il.