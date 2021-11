Sénégal: L'OFNAC à Matam et Tambacounda pour des activités de prévention et de sensibilisation

Dakar — L'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) organise, du 17 au 26 novembre, dans les régions de Matam (nord) et Tambacounda (est), des activités de prévention et de sensibilisation, pour "développer la prise de conscience sur la gravité du délit de corruption".

Ces activités s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption (SNLCC), précisément en son Axe 3 intitulé "Communication et renforcement des capacités des acteurs de la lutte contre la corruption", indique un document de l'OFNAC.

Ces rencontres sont destinées aux autorités administratives, judiciaires, élus locaux, chefs de services départementaux et leurs principaux collaborateurs, responsables de projets et programmes, membres de la société civile, autorités religieuses et volontaires de l'OFNAC dans les deux régions.

Sont également ciblés, la presse locale et les radios communautaires, les acteurs du transport routier dans les régions de Matam et Tambacounda, les chefs coutumiers, les organisations de jeunes et les organisations de femmes.

Le document rappelle qu'en 2019, la collaboration avec l'ensemble des gouverneurs de région a "permis à l'office d'impulser une forme de partenariat centrée sur la promotion conjointe de l'éthique, de l'intégrité, de la probité au service d'un leadership local transformatif".

Il souligne que c'est dans cette même logique que l'OFNAC "envisage de poursuivre ses activités de prévention et de sensibilisation dans les régions de Matam et de Tambacounda".

Les gouverneurs, les préfets, les maires, les membres des comités départementaux de développement (CDD) et d'autres acteurs y prendront part.

A Matam, comme à Tambacounda, il est prévu de tenir des ateliers de co-construction sur la petite corruption dans le secteur du transport routier, des activités d'écoute, de partage et de sensibilisation sur la corruption.

Les ateliers se tiendront en présence des membres des CDD, à Ranérou-Ferlo et à Kanel, pour la région de Matam, ainsi qu'à Bakel, Goudiry et Koumpentoum, pour la région de Tambacounda.

Des journées "portes ouvertes" sur l'OFNAC sont également prévues à Matam et Tambacounda, les chefs-lieux de région.

Selon le document, ces activités se dérouleront dans un contexte marqué par la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent, qui accorde une importance place à la bonne gouvernance, à la transparence et à la lutte contre la corruption, à la mise en œuvre de la SNLCC 2020-2024 et à l'application du Plan stratégique 2017-2021 de l'OFNAC.

Le document rappelle aussi la réalisation, en 2016, d'une étude commanditée par l'OFNAC sur la perception et le coût de la corruption au Sénégal, la promotion de la stratégie "Faire avec...", dans le cadre de l'exécution des missions de prévention et de sensibilisation initiées par l'OFNAC, les multiples interpellations citoyennes, ainsi que les recommandations issues des foras de sensibilisation et le besoin de renforcement des acquis des exercices 2018, 2019 et 2020.