Sénégal: Le Sultanat d'Oman célèbre sa fête nationale, jeudi

Dakar — Le Sultanat d'Oman célèbre ce jeudi sa 51e fête nationale de la Renaissance, a appris l'APS de source proche de son ambassade à Dakar.

La fête nationale du Sultanat d'Oman, qui se tient chaque le 18 novembre de chaque année, a été célébrée pour la première en 1970.

Elle se tient dans un contexte où ses fils "sont armés de la volonté, de la détermination et de la fermeté pour préserver les acquis et les réalisations de la Renaissance bénie et renouvelée, avec fermeté et fidélité au Dirigeant de sa marche victorieuse, Sa Majesté le Sultan Haithmain bin Tariq", selon un document transmis à l'APS.

Ce dernier a "affirmé" depuis son accession au trône, le 11 janvier 2020 "sa quête pour élever et l'amener à une vie meilleure".

Le document souligne que "le début de cette année a vu la promulgation de la Loi fondamentale de l'Etat conformément au décret royal N°6/2021, qui constitue la pierre angulaire de la poursuite des efforts et de la formulation d'un avenir pour Oman et les Omanais, et une base solide pour leur renaissance".

Le Sultanat a lancé son dixième plan quinquennal (2021-2025), le premier plan de mise en œuvre de la vision d'avenir "Oman 2040". Ce plan vise notamment "un taux de croissance annuel moyen d'environ 3,2 % du PIB des activités non pétrolières (... )".

Et en mars, le gouvernement a adopté un plan de relance qui s'appuie sur cinq axes principaux (... )".

Les mesures financières prises ont permis au Sultanat d'enregistrer une augmentation des recettes totales de 22, 6 % et une diminution du déficit de 58 %, jusqu'en fin septembre.

Citant le FMI, le document indique que le Sultanat devrait enregistrer une reprise de ses activités économiques, avec une croissance de 2, 5 % cette année et de 4, 2% en 2023.