Sénégal: Sécurité des élèves - Les instructions de Macky Sall

La mort de 3 élèves dans un accident sur le chemin de l'école à hauteur du village de Doubangué dans la Commune de Gamadji Sarré a poussé le Gouvernement à travailler davantage à la sécurité des élèves à l'école comme sur le trajet.

Après avoir présenté ses condoléances, le Président Macky Sall a sorti une batterie d'instructions en direction de son équipe. Pas moins de 6 ministères ont été cités nommément par le chef de l'Etat pour une mobilisation à différents niveaux.

D'abord, sur le trajet de l'école. Macky Sall veut le renforcement, « à titre préventif, (de) l'éducation routière dans les programmes scolaires et dans les établissements d'enseignement », avec notamment l'appui de l'Agence nationale de Sécurité routière (ANASER). Toujours sur le chemin de l'école, « le Président de la République invite, le Ministre en charge des Transports terrestres, à engager la réflexion sur les modalités d'amélioration du système de transport des élèves et étudiants dans les centres urbains et périurbains, notamment dans la perspective de la mise en service prochaine du TER et du BRT ».

Ensuite aux alentours des établissements. A ce niveau, Macky Sall invite ses ministres à travailler ensemble pour sécuriser l'espace scolaire et ses environs.

« Le Chef de l'Etat demande, par ailleurs, aux Ministres en charge de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur, de prendre toutes les mesures de sauvegarde appropriées, en liaison avec les Ministres en charge des Forces armées, et de l'intérieur, afin d'encadrer, d'une part, l'occupation de l'environnement immédiat des établissements scolaires et universitaires et, d'autre part, les activités commerciales autour de ces structures publiques », rapporte le communiqué du conseil des ministres.