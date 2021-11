Algérie: Le Premier ministre - La croissance économique s'élève à plus de 6% au 3e trimestre de 2021

Alger — Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a affirmé, mercredi, que la croissance économique avait atteint plus de 6% au 3e trimestre de 2021, un taux que l'Algérie n'a jamais réalisé auparavant.

"Pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie, la croissance économique a atteint, durant le 3e trimestre de 2021, un taux de plus de 6%, un niveau jamais atteint même par les économies avancées, et ce, grâce à la mise en œuvre du programme du président de la République", a souligné M. Benabderrahmane à l'issue de l'adoption du PLF 2022 par l'Assemblée populaire nationale (APN) lors d'une séance plénière présidée par Brahim Boughali, président de l'APN.

Le Premier ministre a déclaré à l'adresse des députés: "vous avez constaté les réalisations déjà accomplies à travers le programme de relance économique et nos capacités d'exportation hors hydrocarbures".

"L'Etat a veillé, à travers les dispositions de ce texte, à encourager les activités génératrices de richesses et d'emplois, notamment au profit des jeunes, à protéger l'économie nationale en oeuvrant à orienter les aides de l'Etat vers les catégories vulnérables et la classe moyenne pour préserver le pouvoir d'achat outre la protection des deniers publics contre la corruption et le gaspillage", a précisé le Premier ministre.

Loin du populisme et de la surenchère, ajoute le Premier ministre, l'objectif (révision des subventions) a été tracé et sera suivi de "mesures et de mécanismes qui seront mis en place avec la participation de tous".

L'Etat a maintenu les montants colossaux consacrés à l'aide publique (1942 milliards Da, soit 17 milliards dollars) en dépit de la crise économique, a rappelé le Premier ministre.