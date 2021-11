Algérie: Revoir le système éducatif pour accorder plus d'intérêt à l'histoire de l'Algérie

Alger — Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a mis en avant, jeudi à Alger, l'impératif de "revoir" le système éducatif national en vue d'accorder "plus d'intérêt à l'enseignement de la glorieuse histoire d'Algérie".

S'exprimant en marge du coup d'envoi d'une rencontre au Centre international des conférences (CIC) Abdelatif Rahal, dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l'enfance, M. Benabderrahmane a insisté, en visitant une exposition des créations de certains enfants doués, organisée à l'occasion, sur la nécessité de "revoir le système

éducatif national afin d'accorder plus d'intérêt à l'enseignement de la glorieuse histoire d'Algérie".

lire aussi: Le Premier ministre préside la cérémonie de célébration de la Journée mondiale de l'Enfance

Le Premier ministre a souligné l'importance de mettre en avant les différentes périodes de l'histoire d'Algérie et d'enseigner aux générations montantes les biographies "des symboles et figures emblématiques de l'Algérie, à l'instar de Medracen, Massinissa, Jugurtha, Tarek Ibn Ziad, l'Emir Abdelkader et autres".

Par ailleurs, M. Benabderrahmane a appelé à l'impératif d'encourager les porteurs de projets et les créateurs à "la relance de l'industrie nationale et à la production locale des matières premières afin de réduire leur importation, et ce, à travers l'augmentation graduelle du taux d'intégration, et par conséquent, l'accès aux chaînes mondiales de valeur".