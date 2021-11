Afrique: Djamel Belmadi - «Pour la CAN, on veut garder notre titre»

Djamel Belmadi s'est dit très motivé à l'idée de conserver son sacre africain décroché durant l'année 2019 en Égypte.

L'équipe d'Algérie participera à la 33e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2021) du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. L'equipe de Djamel Belmadi a hérité d'un groupe E équilibré et abordable, en présence notamment d'une vieille connaissance : la Côte d'Ivoire. Domicilié à Douala, l'Algérie, tenante du titre, affrontera également la Sierra Leone et la Guinée équatoriale, présentées comme les deux outsiders de cette poule. Les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez, entameront la défense de leur titre, décroché en 2019 en Egypte, le mardi 11 janvier.

Le sélectionneur, Djamel Belmadi, interrogé sur la CAN 2021 lors de la conférence de presse tenue à la suite du match face au Burkina Faso (2-2), a ainsi fait part de son ambition pour le futur tournoi africain.

« La CAN est une grosse compétition internationale. On veut garder notre titre, même si ça ne sera pas évident. Tout le monde nous attend, mais on veut garder notre titre, c'est sûr. Tout le monde nous attend au tournant et si nous voulons conserver notre titre, nous penseront aussi, bien évidemment, aux barrages du Mondial 2022 en mars prochain», a ainsi fait savoir Djamel Belmadi.