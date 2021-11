Mali: Fousseni Diawara sur les problèmes de primes, « On va laver notre linge sale en famille »

Les problèmes de primes ont été signalés au cours du récent regroupement de la sélection nationale du Mali. Tout en confirmant les informations qui ont circulé, Fousseni Diawara a rassuré.

Dans un Space organisé sur Twitter par le journaliste Malick Traoré, Fousseni Diawara, le team le team manager de l'équipe nationale malienne et adjoint du sélectionneur est revenu sur l'actualité des Aigles. Parmi les sujets, celui de la crise des primes.

« C'est vrai, il y a eu des soucis au niveau des primes lors du rassemblement, c'est un fait. Les joueurs ont exprimé certains points. Mais c'est en train de rentrer dans l'ordre et malgré tout cela ils sont restés professionnels et ont fait leur travail. Maintenant, il faut travailler pour que tout cela rentre dans l'ordre. On va laver notre linge sale en famille et avancer pour préparer la CAN 2021 et ces barrages dans les meilleures conditions » a indiqué Diawara.

La sélection malienne a terminé en tête du groupe E devant l'Ouganda, le Kenya et le Rwanda. Les Aigles ont un résultat de 5 victoires et un nul au cours de ces 6 journées. Le Mali n'a pas eu la chance de jouer ses matchs à domicile, mais le résultat espéré a été atteint.

Désormais les regards sont tournés vers le tirage au sort des barrages prévu pour le 18 décembre prochain.