Afrique de l'Ouest: BRVM - Vigoureuse progression de l'indice BRVM 10 au terme de la journée du 17 novembre

L'indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares) de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une vigoureuse progression de plus de 1% au terme de la séance de cotation de ce mercredi 17 novembre 2021.

Cet indice a ainsi gagné de 1,15% à 149,26 points contre 147,37 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Composite a progressé de 0,61% à 193,21 points contre 192,04 points la veille.

La valeur totale des transactions s'est établie à 2,298 milliards de FCFA contre 5,618 milliards de FCFA la veille.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle s'est établie à 5812,505 milliards de FCFA contre 5777,437 milliards de FCFA la veille, soit une progression de 35,068 milliards de FCFA.

Celle des obligations est aussi en hausse de 9,15 milliards de FCFA, s'établissant à 7192,741 milliards de FCFA contre 7183,591 milliards de FCFA la veille.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres CFAO Côte d'Ivoire (plus 7,28% à 1 400 FCFA), Bolloré Côte d'Ivoire (plus 5,70% à 2 410 FCFA), Société Générale de banque Côte d'Ivoire (plus 4,48% à 10 950 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 4,44% à 2 000 FCFA) et Nestlé Cote d'Ivoire (plus 3,20% à 4 670 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 7,14% à 975 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 6,78% à 550 FCFA), Total Sénégal (moins 5,03% à 1 890 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 2,60% à 750 FCFA) et BOA Mali (moins 2,37% à 1 650 FCFA).

Oumar Nourou