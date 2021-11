Afrique: Sciences et diplomatie - Le Burkina Faso organise une conférence internationale à partir du 29 novembre 2021

Le Burkina Faso organise du 29 novembre au 1er décembre, à Ouagadougou, le premier rendez-vous du continent dédié à la diplomatie scientifique.

Selon un communiqué de presse, la conférence internationale Nexus, voulue parle président de la République, Roch Marc Christian Kaboré, est mise en branle par le professeur Lassina Zerbo, secrétaire exécutif de l'Organisation du traité d'interdiction complet des essais nucléaires (Otice).

«À l'origine, il y a une conviction selon laquelle de nombreux défis, de plus en plus urgents, interdépendants et complexes, peuvent trouver des solutions si la diplomatie et les sciences s'appuient l'une sur l'autre. La pandémie de Covid 19, actuellement, le réchauffement climatique, depuis plus longtemps, prouvent s'il le fallait que la science et la diplomatie peuvent amener les pays à faire face, ensemble, à des défis planétaires hors de portée d'une seule nation », lit-on dans le communiqué de presse.

Certains de ces enjeux, qui représentent autant défis à relever que d'opportunités de développement à saisir, sont partagés par de nombreux pays du Sahel et d'Afrique. C'est le cas de l'accès à l'eau, aux ressources alimentaires et à l'énergie, du réchauffement climatique dans un Sahel déjà aride ou encore du terrorisme transfrontalier.

« Il existe de réelles opportunités de collaboration scientifique et de diplomatie de l'eau (« hydro-diplomatie ») pour favoriser le développement et la paix au Sahel », précise Lassina Zerbo. Dans une zone où plusieurs pays sont enclavés, la coopération transnationale est le moyen le plus rationnel de développer des solutions adéquates aux défis auxquels cette région est confrontée.

Pourtant, des obstacles - agendas politiques et économiques divergents, sensibilités culturelles... - freinent en Afrique l'application plus large d'une diplomatie scientifique. Les freins viennent aussi du manque de praticiens qualifiés, de la faiblesse des interfaces recherche-politique et du rôle marginal généralement joué

par les instituts de recherche, les universités et la société civile. La conférence doit précisément sensibiliser les dirigeants africains sur le potentiel de la diplomatie scientifique pour relever les défis du continent.

Une participation massive des étudiants y est attendue, grâce à la diffusion en direct de la conférence dans plusieurs universités burkinabè et étrangères. Un « village technologique » permettra à des entreprises nationales et internationales de trouver des acquéreurs de leurs solutions innovantes - agriculture, sécurité, énergie, éducation, santé... - mais aussi des partenaires techniques et fifinanciers pour poursuivre leur développement.