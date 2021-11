Congo-Brazzaville: Covid-19 - Le corps judiciaire invité à se faire vacciner

Devant les avocats, magistrats et personnel du corps judiciaire, réunis à l'esplanade du Palais de justice, le 17 novembre, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani, a invité le corps judiciaire de la République démocratique du Congo, à adhérer à la campagne de vaccination contre la covid-19 en se faisant vacciner et s'impliquant dans la mobilisation de la population en faveur de cette opération.

"Vous avez une notoriété indiscutable avec des interactions permanentes dans la société, dans vos juridictions respectives ; vous êtes des leaders d'opinion. Devant le prétoire ou ailleurs, vous êtes très bien écoutés par notre population. C'est pourquoi, à travers votre serviteur que je suis, le gouvernement de la République vous demande humblement de vous engager, de vous impliquer, avec détermination et la passion patriotique qui sont les vôtres, dans une campagne de prévention de la propagation de cette pandémie mortelle, particulièrement à travers la vaccination massive de vous-mêmes et de celle de notre population", a déclaré le ministre Jean-Jacques Mbungani.

Ce plaidoyer auprès de l'ensemble du pouvoir judiciaire a été suivi d'effets positifs dans la mesure ou plusieurs d'entre eux se sont fait vacciner et ont promis de mobiliser leurs collègues absents et toute la population, à se faire vacciner aussi. Cela, après un jeu de questions et réponses. Cette activité a été organisée par le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, en collaboration avec l'Association internationale des femmes avocates, grçace à l'appui financier du Projet de développement du système de santé.

Après cette sensibilisation, le Programme élargi de vaccination a installé un site de vaccination dans l'enceinte du Palis de justice pour une durée de sept jours, afin de permettre à ceux qui désirent se faire vacciner, de le faire en toute sécurité. Rappelons que cette sensibilisation des avocats, magistrats et personnel judiciaire, vient après celle des parlementaires et s'inscrit dans une stratégie de communication mise en place par le ministre Jean-Jacques Mbungani d'associer toutes les couches sociales en faveur de la vaccination contre la covid-19.

Au regard de la faible couverture vaccinale de la République démocratique du Congo (0,11%), qui est en déça du pourcentage recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, le ministre a exhorté l'ensemble de la population à se faire vacciner avec la gamme variée des vaccins dont dispose le pays (Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer et Sinovac). La campagne de vaccination va se poursuivre avec d'autres couches socio-professionnelles du pays.