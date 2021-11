Congo-Brazzaville: Lutte contre la pauvreté - Formation des acteurs de la société civile

Une formation organisée par Caritas Butembo-Beni a eu lieu récemment dans le cadre du programme « Appui à la sécurité alimentaire et renforcement des capacités économiques de ménages ruraux dans le territoire de Lubero, Nord-Kivu, en République démocratique du Congo ».

Axée sur la réduction de la pauvreté, la formation s'est déroulée sous forme de tribune débat. Elle a ciblé les acteurs de la société civile et les chefs de localités, les abbés, la fédération des entreprises du Congo et le représentant de la chefferie des Baswagha. Cette tribune a permis à la population de s'imprégner de la situation du développement local afin de réduire la pauvreté dans le territoire de Lubero, chefferie des Baswagha à Musienene, Lughutu, Lukanga et à Masereka. Les parties prenantes consultées dans la chefferie des Baswagha ont fait savoir que la pauvreté est perçue essentiellement comme une insuffisance des capacités de l'homme de satisfaire aux besoins de base, notamment l'alimentation, le logement, l'habillement, l'éducation, les soins de santé... Elles ont également signalé que c'est aussi le fait de vivre privé de ses droits fondamentaux. "Cet état de chose est principalement lié à l'insécurité qui a élu domicile dans la chefferie des Baswagha", ont fait savoir les participants.

En termes des solutions pour lutter contre la pauvreté dans les sites de Lukanga, Lughutu, Masereka et Musienene, les participants se sont engagés à faire de ces sites un pool d'intelligence de savoir-faire, un vivier de la nouvelle citoyenneté et de la classe moyenne, un grenier agricole qui constitue une véritable révolution de la modernité.

Une recommandation a été formulée aux organisations de la société civile qui doivent être capables d'apporter une valeur ajoutée au dialogue sur la formulation et le suivi des politiques sectorielles. Aux cours des consultations participatives, les communautés de base ont identifié plusieurs problèmes liés à la pauvreté dans les sites visités. Deux problèmes ont attiré leur attention, notamment le délabrement et l'impraticabilité des routes et voies de desserte agricole ainsi que la mauvaise gouvernance.