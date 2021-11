Congo-Brazzaville: L'art et la manière - Choisir une nourrice pour ses enfants

Lors du recrutement des employés de maison, le choix de la nounou est à observer avec une sensibilité particulière parce que la tâche qui lui incombe ne revêt pas un simple aspect technique, car ici sont engagés en partie la santé et le devenir de ses enfants.

Une nourrice occupe dans le foyer la place de la seconde maman. Que la mère des enfants soit une femme considérablement prise par ses activités professionnelles ou communautaires, il n'en demeure qu'elle ne peut être remplaçable ni remplacée.

La nourrice a pour rôle d'aider les enfants à grandir. Elle prend soin d'eux au quotidien, veille à leur bien-être physique et mental, met au point des activités diverses et variées dans le but de les occuper et de les stimuler et, enfin, doit pouvoir réagir promptement en cas d'urgence.

Pour choisir sa nourrice de manière avisée, il faut avant tout observer sa moralité. Il s'agit avant tout de ressentir une certaine affinité pour la personne qu'elle est, d'apprécier son expérience et si possible s'aider des avis de ses précédents employeurs.

Le deuxième critère est celui de l'éducation de la personne, de sa manière de se tenir, de s'exprimer et d'interagir avec son prochain. Les enfants sont des êtres influençables qui prennent consciemment et inconsciemment pour modèles les personnes les plus proches de leur cercle. Si l'attitude de leur nourrice est peu louable, l'attitude et le comportement des enfants auront tôt fait de le refléter.

Enfin, une nounou doit être chaleureuse et affective. Elle doit être une personne affectueuse mais avoir une saine autorité pour faire respecter les règles et limites aux enfants, qui dans leur croissance, ont besoin d'apprendre le respect et les règles de savoir-vivre dans une atmosphère agréable et constructive.