Congo-Brazzaville: Reconstruction - Tenue d'un forum sur l'implication de la diaspora congolaise à l'effort de développement

Comment impliquer la diaspora congolaise dans la dynamique de la reconstruction du pays ? Telle est la problématique au menu des travaux du forum ouvert le mercredi 17 novembre à Kinshasa par le président de la République, Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Une centaine des représentants de la diaspora congolaise réunie à l'hôtel Kin Plazza Rotana réfléchit sur les voies et moyens de contribuer à la reconstruction de leur pays, tout en s'appuyant sur l'expérience de leurs secondes parties. Principal organisateur de ce forum, le conseiller spécial du chef de l'Etat chargé de la Lutte contre la pauvreté a indiqué que la diaspora congolaise, une des plus nombreuses et dynamiques, tient à garder le cordon ombilical qui la lie à sa chère patrie. S'appuyant sur le rapport du Programme des Nations unies pour le développement, il a affirmé que le volume des transactions de la diaspora vers le pays a dépassé le milliard de dollars américains.

Dans son discours d'ouverture, le président de la République a rappelé tous les efforts qu'il fournit en vue d'amener la diaspora congolaise à s'impliquer dans la reconstruction du pays. Pour Félix-Antoine Tshisekedi, cette conférence a pour objectif principal de créer et de maintenir un cadre institutionnel de réflexions et de discussions en vue d'inciter et de promouvoir les investissements extérieurs, lesquels sont susceptibles de booster l'économie nationale ainsi que le développement intégral du pays.

Le président de la République a réitéré son engagement à travailler dans le sens de l'amélioration du climat des affaires et de l'allègement des conditions d'entrée des Congolais vivant à l'extérieur du pays afin de les inciter à venir contribuer à la construction de l'édifice. Tout le gouvernement entend également œuvrer dans la même direction, a dit le chef de l'Etat. Et de rappeler que dans sa vision politique, la participation de la diaspora congolaise dans le processus du développement du pays figure en bonne place. D'où son plaidoyer en faveur de l'assouplissement de certaines contraintes liées à la nationalité. « Mon objectif, en tant que chef de l'État, est de mener notre pays vers l'adoption des lois sur la nationalité plus souples qui correspondent aux exigences du développement et de diversité du monde dans lequel nous vivons », a-t-il affirmé.

Dans le même ordre d'idées, le président de la République a exhorté tous les Congolais à s'unir pour la construction du pays en vue d'accélérer son développement et ce, quelles que soient les appartenances politiques de tout un chacun.