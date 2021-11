Afrique: COP26 - Le Congo et le Togo déçus des conclusions de Glasgow

Les chefs d'Etat congolais, Denis Sassou N'Guesso, et togolais, Faure Gnassingbé, ont regretté le fait que la 26e Conférence de la Convention des Nations unies sur les changements climatiques (COP26), tenue du 1er au 12 novembre à Glasgow, en Ecosse, n'a pu combler les attentes des pays en développement en général, et ceux d'Afrique en particulier.

Les deux présidents de la République ont donné leur point de vue le 18 novembre, dans un communiqué de presse sanctionnant la visite de travail de Faure Gnassingbé à Oyo, dans le département de la Cuvette. Ils ont appelé à l'établissement d'une réelle communauté d'actions pour maîtriser les effets néfastes du changement climatique.

Denis Sassou N'Guesso et Faure Gnassingbé ont, au cours de leurs échanges, passé en revue la situation politique et sécuritaire en Afrique, de même que les questions internationales d'intérêt commun, ainsi que celles liées à la pandémie de covid-19. Le président togolais a, en effet, salué l'engagement de son homologue congolais dans la recherche des solutions aux conflits que traversent l'Afrique en général et l'Afrique centrale en particulier. Ceci, en sa qualité de président du Comité de haut niveau et du Groupe de contact de l'Union africaine sur la Libye et président en exercice de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale.

Aux plans politique et diplomatique, les deux chefs d'Etat se sont félicités des délibérations encourageantes obtenues à l'issue de la Conférence internationale pour la Libye, tenue le 12 novembre dernier à Paris, en France. Ils ont, par ailleurs, exprimé leurs profondes préoccupations sur l'amplification du phénomène du mercenariat en Libye et la crainte des conséquences prévisibles sur les pays voisins, notamment le Tchad. C'est ainsi qu'ils ont appelé toutes les parties libyennes à privilégier l'intérêt de leur pays, en œuvrant résolument et continuellement pour l'unité, la paix et la réconciliation nationale. Denis Sassou N'Guesso et Faure Gnassingbé ont condamné les actions terroristes dont sont victimes, ces derniers temps, les pays du G5 Sahel.

« Les deux chefs d'Etat ont, par ailleurs, condamné avec la plus grande fermeté le double attentat perpétré par les groupes terroristes, le 16 novembre 2021 à Kampala, en République d'Ouganda, qui a occasionné plusieurs morts et des blessés graves ainsi que d'importants dégâts matériels », peut-on lire dans le communiqué de presse.

S'agissant de la lutte contre la pandémie de covid-19, ils se sont préoccupés de l'ampleur de la troisième vague sur le continent africain. Ainsi, ils ont souligné l'urgente nécessité d'un accès de tous les pays aux vaccins, dans des conditions de répartition justes et équitables. Concernant des questions de coopération bilatérale, les deux chefs d'Etat se sont engagés à les redynamiser pour l'intérêt de leurs pays respectifs.