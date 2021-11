Congo-Brazzaville: Musique - Le chemin de Toppé

A l'occasion de la sortie de « Nzila », Toppé a donné un vrai et beau concert sous la paillote d'Elaïs pour fêter son premier EP à Pointe Noire.

En ce vendredi 12 novembre, Toppé a offert le début d'un nouveau chemin à sa jeune carrière sous la paillote de l'hôtel Elaïs, au cœur de la ville océane. La chanteuse ponténgrine y célébrait, en effet, la sortie physique de son premier EP intitulé « Nzila » [En français : le chemin ou la voie].

Sur des airs de reggae, de rumba ou encore de salsa, ce premier opus aura dévoilé sept chansons produites par Agathe Lucas dont le titre phare « Kongo», avec un grand K pour rendre hommage à l'ancien royaume du Kongo, fera prochainement l'objet d'un vidéo-clip.

Sur le chemin musical emprunté par Toppé Moungou et ses musiciens, outre la chanson « Nzila » en tête de la track-list, on y croise un « Arc en ciel », une « Femme africaine », un enfant « Mouana », le fleuve Congo « Ebané ya Kongo » et un « Dimanche », autant de chansons pour nous inviter tantôt à voyager et à rêver, tantôt à danser.

Pour accompagner la sortie de ce premier disque, Toppé, sous la paillote et sur la scène, aura donné de la « voie » en quelque sorte pour un live convaincant où batterie, basse, guitare, clavier et cuivres, le tout costumé et maquillé en mode tradi-africa, auront séduit le public dans une bien belle ambiance. Toppé, autrefois choriste, est aussi danseuse et son concert aura été joliment endiablé par la troupe de danse Matinou Mâ Afrika. A ce rythme là, le chemin sera probablement court pour conduire Toppé vers les sommets.