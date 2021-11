Congo-Brazzaville: Etat de siège - Les députés du Nord-Kivu et de l'Ituri scrutent les pistes de sortie de crise

Les députés nationaux des deux provinces sous administration militaire ont été reçus, le 17 novembre, par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, devant lequel ils se sont expliqués sur les motivations de leur réserve quant au prolongement de la mesure d'état de siège censée ramener la paix dans cette partie du pays.

« Nous répondons aux cris de détresse de notre population qui est massacrée au quotidien et nous ne pouvions que, par solidarité avec elle, montrer un signe de mécontentement à un certain nombre de choses », a déclaré à la presse le porte-parole des caucus des députés nationaux du Nord-Kivu et de l'Ituri.

En accordant une oreille attentive aux préoccupations de ces élus, le chef de l'État a démontré, une fois de plus, sa détermination à rétablir la sécurité et la paix dans ces deux provinces du pays, a reconnu le porte-parole de ce collectif, le député Mwanza Hamissi Singoma.

Après plus de deux heures d'échanges, les députés des provinces sous état de siège se sont déclarés « rassurés » par les propos du président de la République. « Dans les semaines et mois à venir, nous allons travailler de manière à prendre en compte les recommandations faites par la commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale », a indiqué le porte-parole des élus de Nord Kivu et de l'Ituri.

Il reste à savoir si, après cette entrevue, les parlementaires vont reprendre le chemin de l'hémicycle car, à ce sujet, le député Mwanza est resté un peu évasif. A noter qu'au courant de la journée du 17 novembre, l'état de siège a été de nouveau prorogé pour la douzième fois consécutive.