Sénégal: Roman « Une perle en éclats » de Lobé Ndiaye - Des âmes écartelées

Dans son deuxième roman intitulé « Une perle en éclats » (L'Harmattan Sénégal, 2017, 85 pages), Lobé Ndiaye aborde des thèmes classiques de la littérature : l'excision et ses conséquences, la condition de la femme, le métissage, etc. L'originalité de l'œuvre réside dans le choix des personnages (l'héroïne, Sadiya est une Marocaine mariée à Alpha, un Sénégalais) et son regard optimiste sur ces questions.

Une écriture lapidaire, une économie du détail superflu et de la description... Comme le souligne le Pr Amadou Ly dans sa préface, l'une des qualités indéniables de Lobé Ndiaye est de « dire le maximum en un minimum d'espace », d'aller droit au but. Mais cette qualité est en même temps un défaut, car, poursuit le Pr Ly, en dépit des efforts de l'auteure pour donner une tournure plus littéraire à ce deuxième roman, le lecteur peut rester sur sa faim. Oui, il faut le dire, les transitions sont parfois trop brusques.

Les personnages et les évènements passent sans qu'on y prenne garde. Normal ! L'auteure est « marquée » par son métier de réalisatrice. Donc, cette propension, en tout écrit, à « faire court ». Dommage ! Parce qu'à certains endroits du texte, on sent certaines fulgurances, une lueur poétique qui, si on lui laisse libre cours, aurait donné, à n'en pas douter, de belles lignes. Voilà pour la forme.

Pour le fond, c'est l'histoire d'un couple métisse. Sadiya est une adolescente marocaine dont le « cœur naïf » commençait à battre pour un jeune sénégalais (Alpha) venue faire ses études à Marrakech. L'une est un oiseau qui désire le large, l'autre « un arbre séculaire que personne ne pourrait déraciner ». À travers leur histoire, Lobé Ndiaye aborde deux thèmes éminemment sociaux : le métissage et l'excision. Des thèmes classiques, dirait-on. Mais c'est le pari volontariste sur l'humain et le choix des personnages qui font l'originalité de ce roman.

Avec un regard mêlant sensibilité et réalisme (une déformation professionnelle ?), mais à la tonalité tragique, Lobé Ndiaye analyse le poids de la tradition et des préjugés, la condition des femmes en Afrique et leur combat pour la dignité, l'égalité. Le roman a remporté le « Grand prix littéraire Roi Dada Gbéhanzin » du Bénin, édition 2019.