Congo-Brazzaville: Plaisirs de la table - L'huile de coco

Concentré de bienfaits pour l'organisme humain, plusieurs raisons, en effet, pourraient pousser les consommateurs à opter surtout pour cette 100% huile naturelle. Découvrons-la ensemble.

Produit du cocotier, elle est idéale aussi bien en cuisine que pour tout type d'application sur la peau. Composée d'acide aurique à hauteur de 50%, l'huile de coco aiderait à soigner efficacement contre les imperfections de la peau mais utiliser pour des soins capillaires, elle servirait à revigorer le cuir chevelu et cerise sur le gâteau, c'est une excellente source de bienfaits pour le visage.

Ses actions multiples nous dévoilent encore plus sur l'ingrédient de cette semaine qui à la fois peut remplacer un bain de bouche ou peut être appliquée pendant les périodes de grand froid sur les lèvres. Cette huile a la particularité d'éliminer les bactéries et aussi la mauvaise haleine.

L'huile de coco est reconnue pour ses profondes actions nettoyantes, de la tête au pied. Idéale pour masser la peau de bébé, elle ne finira jamais de surprendre tant elle referme de vertus.

Pour ne parler que cuisine cette-fois, cette huile est un produit de grande qualité autant presque que la célèbre huile d'olive. Riche en vitamines E et en acides gras, elle contribuerait dans la prévention de certaines maladies. Antibactérienne et antimicrobienne, elle est plus prisée dans les Caraïbes, au Brésil où encore en Indonésie.

Extraite à froid, l'huile de coco extra vierge est fabriquée à partir de la chair de coco finement écrasée. Dans un premier temps, l'ingrédient est utilisé humide puis après est pressé jusqu'à obtenir justement du lait de coco. A travers le processus naturel de décantation de près de 24h, la crème se sépare de l'eau et d'avec l'huile également. Il ne suffit plus qu'ensuite de recueillir les différents produits délicatement et de procéder à enlever toutes les impuretés à travers le filtrage.

Conditionnée ensuite pour la vente, dans le choix des différentes huiles, il est préférable de prendre le flacon qui renferme la mention « première pression à froid » ou « vierge » tout simplement.

Comparée au Congo, l'huile de coco au sein des pays producteurs comme les Philippines, l'Indonésie ou encore le Brésil est belle et bien connue et beaucoup utilisée. D'ailleurs, dans les pays où elle est le plus employée, ce sont des singes qui s'attèlent à amasser un plus grand nombre de noix, selon certaines revues scientifiques.

L'apparence d'huile de coco peut aussi vous faire comprendre toute sa richesse, consistante ressemblant fortement à du beurre bien que plus claire, l'huile de coco peut justement devenir solide à certaine température ambiante.

Mais passer au bain-marie, elle retrouve la forme liquide pour toutes sortes de plats, à commencer par les fritures de tout genre, sauces vinaigrettes jusqu'aux simples salades et même dans la fabrication de biscuits où grâce à son parfum exotique elle parfume avec douceur.

A bientôt pour d'autres découvertes sur ce que nous mangeons !