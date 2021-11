Sénégal: Sandiara - Le dispositif sécuritaire renforcé au sein de la Zone économique spéciale

L'adjoint au maire de Sandiara, Alioune Gningue, réagissant au récent cambriolage d'usine, annonce le renforcement du dispositif sécuritaire au niveau de la Zone industrielle de la commune. En plus des mesures urgentes déjà prises au niveau de la Brigade de gendarmerie qui a été renforcée de 30 éléments, il annonce la construction d'un poste additionnel avec des éléments qui seront déployés en permanence pour renforcer la sécurité du site.

En aménageant la Zone industrielle de Sandiara, les pouvoirs publics au plus haut niveau et les autorités municipales ont bien pris en compte le volet sécuritaire. C'est la conviction de l'adjoint au maire de la commune, Alioune Gningue, qui annonce que « d'importantes mesures sécuritaires pour parer aux attaques récurrentes regrettables entreprises étrangères qui y sont installées ». Dans ce cadre, « une Brigade de gendarmerie a été implantée à Sandiara ». Selon lui, « nos forces de défense et de sécurité, des professionnels, assurent des patrouilles permanentes pour sécuriser les personnes et les biens, surtout des investisseurs étrangers ». Il en veut pour preuve le fait que « c'est lors d'une descente nocturne à 2 h du matin que les gendarmes sitôt alertés sont promptement intervenus ». En outre, « des mesures urgentes ont été prises avec un renfort de 30 éléments qui vont se positionner quotidiennement au niveau de la zone industrielle qui abrite aujourd'hui une dizaine d'usines qui ont requis beaucoup d'investissement estimés à plusieurs milliards et qui emploient plus d'un millier de personnes ».

Considérant que ces attaques « regrettables participent à ternir l'image du Sénégal, il a tenu à rassurer les investisseurs « qui l'ont choisi pour la paix, la stabilité et la sécurité qui y a cours » et plaide zéro tolérance pour que de de tels actes ne se reproduisent plus. Il annonce « la construction sous peu d'un poste de gendarmerie la zone industrielle de Sandiara ». A l'en croire, « des éléments y seront déployés en permanence pour renforcer la sécurité.

La « China International Water And Electric Corporation » située à Sindia et l'usine « Solance » sise à Sandiara ont été récemment cambriolées par des hommes lourdement armés qui ont emporté un butin et blessés trois Chinois gravement violentés. Mamadou Lamine DIEYE