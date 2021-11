Cote d'Ivoire: Journée africaine de la statistique - Les États invités à renforcer la production sans les ARTs, la culture et le patrimoine

La ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, a livré le 17 novembre la déclaration du gouvernement.

Nialé Kaba, ministre du Plan et du Développement, à livré le 17 novembre, à son cabinet à Abidjan-Plateau, la déclaration du gouvernement relative à la Journée africaine de la statistique célébré tous les 18 novembre.

En rapport avec le thème de la présente édition qui est « Moderniser les systèmes statistiques nationaux pour soutenir le développement socioculturel en Afrique », Nialé Kaba a relayé l'appel de l'Union africaine aux États « à renforcer la production statistique sur les arts, la culture et le patrimoine ».

D'autant plus que la promotion de la culture locale, de l'héritage et du patrimoine culturel occupe une place importante dans les Objectifs de développement durable dont quatre axes font référence à la culture et au tourisme.

La ministre du Plan et du Développement à également relevé que « l'industrie de la culture et de la création génèrent des revenus de 2250 milliards de dollars et 30 millions d'emplois au plan mondial ». Plus précisément en Afrique, Nialé Kaba a souligné le potentiel du secteur, notamment dans le textile et l'habillement avec une majorité femme.

Elle a aussi indiqué que la nécessité de disposer de statistiques fiables et désagrégées sur ce secteur est renforcée par la pandémie à coronavirus.

« La pandémie de Covid-19 a accéléré la quête de transformation et de modernisation des systèmes statistiques nationaux. En effet, avec l'aide des et le soutien des partenaires, les systèmes statistiques nationaux ont développé et utilisé des méthodes nouvelles pour la collecte de données telles que les enquêtes téléphoniques, en ligne, la récupération de données sur Internet et l'utilisation des données administratives », a-t-elle déclaré.

Pour rappel, c'est en mai 1990 que la Commission des économique des Nations unies pour l'Afrique (Cea) et l'Union africaine ont institué la Journée africaine de la statistique qui vise à sensibiliser le grand public à l'importance de la statistique dans tous les aspects de la vie socio-économique, culturelle et environnementale d'une nation.