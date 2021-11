Congo-Brazzaville: Développement - Le Nord-Kivu réfléchit sur les opportunités d'affaires dans un contexte exceptionnel

Il s'agit bien entendu de l'état de siège qui perturbe sérieusement les activités économiques dans l'est de la République démocratique du Congo. Du 16 au 25 novembre, les principaux acteurs de développement du Nord-Kivu se réunissent pour arrêter des stratégies durables.

Même si le Nord-Kivu reste en proie à la recrudescence de la violence armée, l'économie continue à occuper une place primordiale dans la vie quotidienne des Kivutiens. Il n'est pas question de baisser les bras d'autant plus que la province abrite en ce moment un événement très important. La tenue de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat permet d'explorer justement les opportunités d'affaires dans le contexte de l'état de siège. Notons que pour se rapprocher davantage de la population autochtone, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, vient de poser un geste fort en décidant d'instaurer une rencontre périodique avec les députés et sénateurs de l'est.

Pour revenir à l'événement, en l'occurrence la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat qui se tient pour la deuxième année consécutive, il faut noter que l'édition 2021 se tient sous le signe de la paix. En effet, le thème choisi est évocateur : « État de siège, opportunités d'affaires et d'entrepreneuriat au Nord-Kivu pour une paix durable ». L'on annonce la participation des principaux acteurs de la province du Nord-Kivu et même d'ailleurs. Ceux-ci vont partager leur vision sur l'auto-prise en charge. Dans le contexte de l'état de siège, une bonne auto-prise en charge permet le développement de la société et l'amélioration des ressources financières de la nation dans le but de consolider la paix.

Par rapport à ces assises, les observateurs attendent des entreprises, institutions d'enseignement supérieur et universitaire ainsi que des structures minières et autres incubateurs qui y participent, une véritable réflexion sur les enjeux entrepreneuriaux actuels dans un contexte si particulier. Beaucoup parmi eux veulent que les participants accordent une attention particulière sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. A leurs yeux, l'entrepreneuriat est une façon plus saine d'occuper les jeunes souvent tentés par les mouvements armés. Les participants ont une semaine pour poser le diagnostic et envisager des pistes de solution durables au regard des opportunités d'affaires dans le Nord-Kivu.