Cote d'Ivoire: Lutte contre l'incivisme routier - Les acteurs des taxis communaux de Bouaké formés

Des propriétaires et conducteurs de taxis communaux de Bouaké estimés à plus de cent personnes ont pris part à un séminaire de formation initié par la direction régionale des Transports de Gbêkê, autour du thème : "Incivisme dans le secteur du transport routier, cas des taxis-communaux". La formation s'est faite le mardi 16 novembre, à la Chambre de commerce et d'industrie de Bouaké.

Selon le ministère des transports, elle s'inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale de sécurité routière déployée par ledit Ministère depuis son adoption en Conseil des ministres, le 7 juillet 2021.

A l'occasion, des présentations ont été faites par plusieurs structures. Notamment, l'Office de sécurité routière (Oser), l'opérateur de contrôle technique automobile Mayelia, l'opérateur de traitement et d'édition des documents de transport Quipus Afrique, la préfecture de la Police, la Sous-Direction de la Planification et de l'Urbanisme de la Mairie de Bouaké et la Direction Régionale du Pétrole et de l'Energie.

Les rudiments de la formation ont porté, entre autres, sur la connaissance des textes en vigueur, le respect du code de la route, la mobilité urbaine, l'édition et la délivrance des documents et titres de transport, la nécessité de la visite technique, l'utilisation dangereuse du gaz butane dans le transport urbain, les contraventions pour les infractions au code de la route.

Les échanges ont permis aux participants de comprendre les textes qui régissent le transport en Côte d'Ivoire ainsi que l'importance de la maitrise du code de la route.

Selon le directeur régional, M. Brahima Sacko, le séminaire a pour objectif de lutter contre l'incivisme dans le transport en commun.

A en croire le ministère des transports, incivisme se traduit entre autres, par l'utilisation dangereuse du gaz butane, l'absence de plaque d'immatriculation, le manque de visite technique.

Brahima Sacko a émis le souhait que, de cette rencontre découle des contributions positives à la consolidation des actions et des réformes entreprises par le ministre des Transports Amadou Koné, dans le but de faire baisser le nombre accidents mortels sur la route.