Congo-Brazzaville: Concours d'éloquence et de plaidoyer - La 7e édition sous un tout nouveau format

Auparavant destiné uniquement aux étudiants de droit, le concours de plaidoirie, désormais concours d'éloquence et de plaidoyer, s'ouvre aux étudiants des universités, instituts et écoles de formation professionnelle, publics comme privés de Brazzaville et Pointe-Noire, toutes filières confondues.

Initié par la Délégation de l'Union européenne en République du Congo avec le soutien de l'ambassade de France dans le cadre de la « Quinzaine des droits de l'Homme », le concours d'éloquence et de plaidoyer vise à mettre à l'honneur la question des droits de l'homme dans toute sa globalité, en stimulant la réflexion, les acquis théoriques, la culture générale et les talents d'orateur des étudiants.

Cette année, en lien avec la COP26 qui s'est tenue récemment à Glasgow, le concours se tiendra sur le thème « Pour la planète, j'ose prendre la parole » et en cohérence avec les sous-thèmes retenus, à savoir préservation de l'environnement, lutte contre le changement climatique, assainissement, protection de la biodiversité, droits des peuples autochtones, gouvernance forestière, aires protégées, etc.

Sous une nouvelle approche et un tout nouveau format, le concours d'éloquence et de plaidoirie organisé par la Délégation de l'Union européenne privilégiera le traitement multidimensionnel des sujets par les candidats. A savoir que l'argumentation devra être étayée par des références à des textes à la fois juridiques, philosophiques, sociologiques, journalistiques voire scientifiques selon les cas. Aussi, à l'exception de la finale, le sujet du concours de plaidoyer est laissé au libre choix des candidats, pourvu qu'il soit tiré de l'actualité récente et en lien avec le thème général.

Pour la 7e édition, les candidatures sont désormais individuelles et se soumettent à plusieurs critères, au nombre desquels être un étudiant inscrit au sein d'un établissement public ou privé du Congo, quelle que soit la filière ; avoir une passion pour l'argumentation ; défendre un cas de violation des droits humains en lien avec la préservation de l'environnement ; enregistrer une vidéo de cinq minutes de façon anonyme présentant l'intégralité de son intervention ; envoyer un formulaire d'inscription dûment rempli accompagné de sa vidéo à l'adresse mail du concours.

Au terme de la compétition, comme récompense pour les cinq premiers lauréats, on comptera, entre autres, des ordinateurs portables, smartphones ou tablettes tactiles, lots d'ouvrages de toutes disciplines confondues, lots d'objets promotionnels de l'Union européenne. Des présents d'encouragement étant aussi réservés pour les autres demi-finalistes. Notons que la date limite de candidature est fixée au 22 novembre à 23h 59 min.