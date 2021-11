Cote d'Ivoire: Entrepreneuriat - Le programme Piducas lancé à San Pedro

Le Projet d'infrastructures pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires (Piducas) a officiellement démarré à San Pedro, le 12 novembre. Ce, en présence des autorités politiques et administratives et de la directrice du groupe de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire.

En procédant au lancement officiel du programme, le ministre de la Promotion des Pme, de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel, Félix Anoblé, s'est félicité de sa présence qui, selon lui, est un gage du soutien constant que le gouvernement ivoirien ne cesse d'apporter à l'ensemble des actions menées en faveur de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire.

C'est pourquoi, dit-il, au nom du Président de la République, Alassane Ouattara et de celui du Premier ministre, Patrick Achi, il a exprimé toute la gratitude de l'Etat au groupe de la Banque mondiale pour toutes les actions en faveur du développement et de la promotion de l'entrepreneuriat.

« Il est pour moi important de rappeler que la Banque mondiale s'est beaucoup investie en termes de soutien aux Pme en Côte d'Ivoire. Je veux pour preuves, entre autres, la mise à disposition, récemment, de près de 13 milliards de FCfa pour le Fonds de garantie de crédits aux Pme à travers la mise en place de la Garantie partielle du portefeuille (Gpp) », a-t-il indiqué.

Et d'ajouter que cette cérémonie de lancement du programme de l'entrepreneuriat est un supplément de la matérialisation du soutien de la Banque mondiale aux Pme car il s'agit, dit-il, d'un appui direct aux Pme à travers le Concours de plan d'affaires, le Programme d'accélération de croissance et le Fonds à coûts partagés.

A l'en croire, ce projet s'inscrit ainsi, dans cette nouvelle orientation du Plan national de développement. « Il a pour principal objectif de permettre une meilleure performance économique des villes ciblées grâce à un investissement stratégique dans trois composantes interconnectées. Notamment, pour l'amélioration de la performance de l'infrastructure économique ; le soutien du développement du secteur privé ; l'amélioration des institutions, la réglementation et la gestion urbaine », a-t-il énuméré.

San Pedro a bénéficié de travaux de réhabilitation et de construction d'infrastructures qui ont permis d'améliorer l'accessibilité, la circulation et la sécurité routière, s'est félicité Félix Anoblé. Qui a rappelé que selon les chiffres de la Banque mondiale, les Mpme représentent près de 90% des entreprises et plus de 50% des emplois au monde, tous pays confondus.

Leurs contributions au Pib est supérieures à 40%. Cela démontre l'importance des Mpme dans les économies nationales et surtout dans celle de la Côte d'Ivoire où elles jouent un rôle prépondérant et occupent une place de choix.

Gilbert Ekpini, Coordonnateur du Piducas, pour sa part, a relevé que le programme est financé par la Banque mondiale dans le cadre d'un prêt d'un montant de 73,7 milliards de FCfa. « A travers sa composante "Appui au secteur privé", le Piducas vise à améliorer les conditions de création de la compétitivité dans deux villes cibles pilotes, à savoir Bouaké et San Pedro, pour les rendre plus attractives afin de soutenir les investissements, la croissance et réduire la pauvreté à travers son programme de l'entrepreneuriat », a-t-il éclairé.

Et de soutenir que le Programme entrepreneuriat du Piducas a été conçu pour appuyer directement les Mpme formelles et informelles des villes de Bouaké et de San Pedro. Il s'agit aussi de les accompagner à travers des formations jusqu'à l'étape de réalisation de leurs projets.

Le programme, faut-il le noter, a pour principal objectif d'accroître l'activité économique dans les régions d'intervention du Piducas en vue de contribuer à augmenter la création d'entreprises et d'emplois.

Il vise par ailleurs à accroître la productivité et la compétitivité des entreprises ainsi que leurs accès aux financements et aux marchés, en particulier pour les secteurs générateurs d'emplois.