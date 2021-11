Cote d'Ivoire: Ciné Droit Libre - La 13ème édition engagée pour la promotion, la défense et la protection des droits de l'enfant

La 13ème édition de Ciné Droit Libre, festival de films sur les droits humains et la liberté d'expression, a ouvert ses portes, le mercredi 17 novembre 2021. Organisé par Ciné Connexion et placé sous le thème : « Quel futur pour nos enfants ? », cette rencontre cinématographique est placée sous le parrainage de SEMme Yvette Daoud Soraya, Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en Côte d'Ivoire. Ce festival de films sur les droits humains et la liberté d'expression, prendra fin le 20 novembre.

L'ouverture de cette 13ème édition a été marquée par la projection du film « Massoud » suivi d'un débat sur la radicalisation des jeunes et l'extrémisme violent.

Il faut signaler que Ciné Droit Libre que ce festival bénéficie de l'appui des partenaires tels l'Ambassade des Pays-Bas, l'Ambassade de Suisse, la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté, German Films, le ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, l'Institut Français de Côte d'Ivoire, le Haut-commissariat des Nations unies pour les droits de l'homme, l'Ong Promis et ONUDC, le Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire (Cndh), le Musée des cultures contemporaines Adama Toungara d'Abobo, le Studio Mozaik.

Selon Yacouba Sangaré coordonnateur général, président de Ciné connexion, la mission de son organisation vise à promouvoir, à travers le cinéma, les droits de l'homme et la liberté d'expression.

A travers ce festival de films, Ong Ciné connexion veut également sensibiliser les populations sur la nécessité de la défense et la protection des droits de l'enfant.

A la cérémonie d'ouverture le mercredi 18 novembre à l'institut Goethe à Abidjan Cocody, Zacharie Thonon chef de mission a représenté l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en Côte d'Ivoire Mme Yvette Daoud Soraya. « L'ambassadeur du royaume des Pays-Bas se sent très honoré. Les enfants sont au cœur de nos interventions dans le monde entier en général et en Côte d'Ivoire en particulier. Les droits de l'homme sont aux cœurs de la politique étrangère néerlandaise. Les droits de l'homme s'appliquent à tous en tout lieu et à tout moment », a souligné Zacharie Thonon.

Quant à Thomas Heimgartner, conseiller spécial représentant l'ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire, il a affirmé son engagement et son soutien à cette « « belle initiative. Selon lui le respect des droits de l'homme, de l'intégrité et surtout de celui des enfants constituent entre autres un vecteur de paix et de cohésion dans le développement d'une nation.

Rainer Hauwirth directeur de l'institut Goethe a dans la même veine que son prédécesseur salué les initiateurs pour leur clairvoyance.

Ce festival, il faut le noter, a le soutien de Promis, le vendredi 19 novembre à partir de 18h30 au Terrain Sicogi de Bingerville, une soirée spéciale sur le thème : « Migration et Droits humains ». Elle sensibilisera les populations sur les phénomènes migratoires et les droits des migrants. Les sites retenus pour accueillir les activités du festival sont : le Goethe-Institut, l'Institut Français, la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté, le Musée des cultures contemporaines Adama Toungara d'Abobo), Yopougon quartier- Koweit ; Cocody-Village Gobelet ; les Cours Secondaires Méthodistes (Yopougon Niangon- Cocody Angré-Cocody centre).