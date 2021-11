Congo-Brazzaville: Média - Canal+ Congo dresse le bilan 2021 et dévoile sa campagne de fin d'année

Alors que l'année court à son terme, du côté de Canal+ Congo l'heure a été au bilan au cours d'une conférence de presse animée le 18 novembre par quelques responsables de la firme. La rencontre a été également l'occasion de présenter les différentes offres qui feront l'objet de la campagne « Noël ensemble » de ladite société.

Le panel de ce moment d'échange a été, entre autres, composé de Léger Ossombi Dira, responsable Communication ; M'colo Kamardine, directeur de vente ; Boris Agbeley, responsable Réabonnement ; Gustave Tsasse, directeur des Opérations et enfin, Aude Fouti, responsable Expérience-client. De façon générale, les représentants de la société Canal+ ont, chacun, fait part des acquis enregistrés dans les départements qu'ils dirigent et ils se disent satisfaits du retour des abonnés et des efforts déployés durant cette année en vue de répondre à leurs attentes.

En matière de programmation, par exemple, a souligné Léger Ossombi Dira, Canal+ a non seulement agrandi son bouquet avec de nouvelles chaînes, mais il a également proposé au public de nouvelles séries, de nouveaux magazines et émissions ainsi que de nouvelles tarifications d'accès au bouquet. Par ailleurs, la société a initié une série de formation au profit de journalistes et des techniciens en vue d'accroître leurs performances respectives.

L'opération « Orphée » qu'a lancée Canal+ l'année dernière se poursuit à travers l'aménagement et l'équipement de quelques orphelinats ; l'éducation et l'autonomisation des enfants à travers des bourses d'études et l'appui à la formation ; l'épanouissement par l'organisation des activités culturelles et ludiques. Aussi, la société est résolument engagée dans le projet « Marcher-courir pour la cause » qui consistera à parcourir, du 20 au 28 novembre, les 500 km qui séparent Brazzaville et Pointe-Noire en vue de la sensibilisation et du dépistage au diabète.

Concernant la campagne « Noël ensemble » qui débute ce 19 novembre, celle-ci se veut une marque de reconnaissance envers la clientèle. En effet, si dans l'intellect collectif Noël est souvent perçu comme une manière de se retrouver en famille et de célébrer l'esprit de l'événement autour d'un repas et des cadeaux, chez Canal+, « Noël ensemble » renvoie donc à l'étroite relation que la société entretient avec ses abonnés, qui lui sont restés fidèles en consommant ses produits tout au long de l'année, mais également souhaiter une bienvenue à ceux qui se feront ajouter en cette période.

En terme d'offres pour cette campagne « Noël ensemble », Canal+ a revu à la baisse les coûts d'achat de décodeur tant sur le bouquet original que sur Easy TV. Par ailleurs, à chaque réabonnement, les abonnés peuvent bénéficier de quinze jours gratuitement sur tout Canal, qu'importe la date d'interruption des chaînes. Du côté de Easy TV, les abonnés auront droit à deux chaînes gratuites, à savoir Nollywood et Disney Channel, pendant un mois après tout réabonnement, quelle que soit la formule habituelle. La nouveauté c'est aussi la disponibilité de la chaîne Maboke TV sur le bouquet Easy TV dès le 23 novembre.

Notons que pour l'installation de décodeur, la société se dit toujours disponible avec des offres à la portée de la clientèle en vue de garantir la qualité de ses équipements. A ce propos, le responsable des opérations, Gustave Tsasse, a dénoncé le piratage des images, tout en appelant au respect du droit à l'image.