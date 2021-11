Congo-Kinshasa: Etat de siège - Le Miss organise une conférence populaire

L'activité permettra à l'organisation et à d'autres structures de la société civile d'évaluer la mise en œuvre de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu, et de donner leur position par rapport à cette situation sur le terrain.

Le Mouvement des indignés de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo (Miss-RDC) organise, le 20 novembre, au centre Lindonge, dans le commune de Limete, une conférence populaire sur le thème « Etat de siège ou état d'urgence : pour quel résultat ? » Au cours de cette activité, ce mouvement, en collaboration avec d'autres organisations de la société civile congolaise, va évaluer l'état de siège qui vient d'être prorogé pour la douzième fois dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu, en vue de donner la position sur cette décision qui avait pour objectif de mettre fin à l'insécurité qui sévit dans ces deux provinces depuis plus de deux décennies.

Selon le programme établi, après les deux exposés des panélistes « Etat de siège ou état d'urgence : pour quel résultat ? », par Me Willy Wenga, et « Etat de siège et population victime : pour quelle protection ? », par Me Carlos Mupili, il y aura échange avec les participants. Et, pour clôturer, le Miss-RDC, par sa coordinatrice Nicole Kavira, donnera sa position à travers une déclaration, face à cette situation qui prévaut dans ces deux provinces.

Pour les Indignés, dans les conditions actuelles, l'état d'urgence décrété par le chef de l'Etat dans ces deux provinces du pays ne donnera pas des résultats escomptés. De l'avis de ce mouvement, certains préalables s'imposent dont la purge au sein de l'armée et des forces de sécurité infiltrés. Depuis la mise en application de cette décision et les différentes prorogations dont elle bénéficie, les Indignés réclament une évaluation sérieuse avant de continuer.