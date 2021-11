Cote d'Ivoire: Recensement général de la population et de l'habitat - Nialé Kaba rassure face aux difficultés sur le terrain

Présente dans les locaux du groupe Fraternité Matin sis à Adjamé, dans le cadre de la tribune dénommée « l'Invité des Rédactions », ce jeudi 18 novembre 2021, la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, a rassuré que toute la population ivoirienne sera recensée.

Dans le but d'obtenir des informations actualisées et fiables afin de subvenir aux besoins des populations, les autorités ivoiriennes organisent le 5e Recensement général de la population et de l'habitat (Rgph) après celui de 2014.

Cependant, cette opération qui se tient du 8 au 28 novembre 2021, sur l'ensemble du territoire ivoirien, rencontre des difficultés. Notamment, la défection de quelques agents dans certaines régions, la réticente de certains ménages principalement des étrangers, la difficulté d'accéder à certaines localités en raison de la pluviométrie...

Face à ces difficultés rencontrées sur le terrain au moment de l'exécution du projet de recensement, la ministre Niablé Kaba a tenu à rassurer tout le monde. Selon elle, ces difficultés sont surmontables.

Son équipe est à pied d'œuvre et tous ces maux qui tentent d'entraver le bon déroulement dudit projet, sont réglés. Se voulant davantage convaincante, la première femme ministre de l'Économie en Côte d'Ivoire a indiqué que les délais sont tenables et au soir du 28 novembre 2021, « toute la population sera recensée ». Avant d'inviter l'ensemble des Ivoiriens et non-Ivoiriens à se faire recenser.