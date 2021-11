Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Lupopo dompte Kuya, RCK accroche Rangers, Tshinkunku bloque Maniema Union

Trois matchs se sont joués le jeudi 18 novembre 2021 pour le compte de la 9e journée de la 27e édition du championnat de la Ligue nationale de football.

Au stade des Martyrs de Kinshasa, le FC Saint-Eloi Lupopo de Lubumbashi a finalement enregistré sa deuxième victoire, après deux résultats d'égalité contre Renaissance du Congo et Jeunesse sportive de Kinshasa. Le club bleu et or du président Jacques Kyabula a battu l'AC Kuya du président Jeannot Binanu par quatre buts à deux. Kateraga a ouvert la marque pour les joueurs de l'entraîneur Christian Bracconi à la 5e mn, avant le deuxième but d'Héritier Kasongo à la 30e. Kaziema Baso a corsé l'addition à la 35e mn. Kuya a réduit l'écart à la 70e mn par Guga Masika (entré en jeu en seconde période) sur balle arrêtée à la 71e m,. A la 76e, Kuya qui assiégeait le camp de Lupopo a obtenu un penalty transformé par Mukuli. Mais à la 81e mn, Lupopo a inscrit le quatrième but par Kazadi Zadio.

A la fin de la partie, l'entraîneur français de Lupopo, Chrisitan Bracconi, a déclaré : « Nous avons eu une première période de bonne qualité, avec la concrétisation des belles actions de jeu. Eensuite à la mi-temps, les joueurs étaient fatigués, certains ont fait quatre matches en dix jours. C'est donc un dernier match plein d'espoir, on se replace vers le sommet du championnat après deux victoires et deux nuls en déplacement ici à Kinshasa, on rentre tranquillement à Lubumbashi ».

Le coach Itashi Mushenvula de Kuya a mis l'accent sur son attaque en manque d'efficacité : « Ça n'a pas marché au niveau de l'attaque, on n'a pas pu concrétiser des actions de but en première période. A la pause, j'ai galvanisé les joueurs et ils sont revenus en seconde période avec un autre moral, on a marqué deux buts, mais nous n'avons pas des attaquants "tueurs", qui savent marquer des buts... ». Avec ce succès, Lupopo totalise 21 points, alors que Kuya est bloqué à 7 points en 7 matches.

En première rencontre sur la même aire de jeu, le Racing Club de Kinshasa (RCK) et l'Académique club Rangers se sont quittés sur le nul vierge de zéro but partout. Rangers atteint la barre de 13 points en 8 matches, alors que RCK est lanterne rouge du championnat avec 3 points en 9 matches.

Au stade Kashala Bonzola de Mbuji-Mayi, l'US Tshinkunku de Kananga (qui joue ses matches à domicile à Mbuji-Mayi, le stade des Jeunes de Kananga n'étant pas aux normes) a contraint Maniema Union de Kindu au résultat d'égalité d'un but partout. Lusiela Mande, ancien buteur de Sanga Balende, a marqué pour Tshinkunku à la 5e mn. Wango Mbabu a égalisé pour les joueurs du coach Dauda Lupembe à la 78e. Maniema Union reste dans le peloton de tête au classement avec désormais 18 points en 9 matches. Tshinkunku n'a que 5 points glanés en 9 matches.