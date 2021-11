Congo-Brazzaville: Challenge Noevy-Itoua - La deuxième édition s'ouvre à d'autres sports

Contrairement à la première édition du tournoi dit challenge Noevy-Itoua qui était réservée au football, celle-ci mettra aux prises les athlètes de plusieurs disciplines sportives.

Prévue du 21 novembre au 4 décembre sur plusieurs localités, notamment à Brazzaville, Pointe-Noire et Djambala, la deuxième édition du tournoi challenge Noevy-Itoua opposera plusieurs équipes de football, basketball, handball, nzango et quelques sports de combat.

Organisé par l'association Galactic excellence en partenariat avec la Fondation Noevy-Itoua, ce tournoi multidisciplinaire à caractère national se déroulera sous le patronage du ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itoua, ainsi que du président de la fondation Noevy-Itoua, Bruno Itoua fils.

L'objectif de cette compétition est de sensibiliser les acteurs du sport congolais aux dangers du cancer, ainsi qu'aux moyens préventifs. Selon le président de l'association Galactic excellence, Ngatsé Obambi, l'organisation de ce tournoi est une manière de promouvoir le sport congolais. « A travers cette compétition, nous allons réunir les joueurs et dirigeants des clubs venant de plusieurs localités du Congo pour parler du cancer, dynamiser la pratique sportive, détecter les nouveaux talents et permettre aux jeunes de se découvrir », a-t-il expliqué.

Créée en 2006, l'association Galactic excellence preste dans le domaine sportif en général et celui du développement en particulier. Parmi ses objectifs, elle vise à encadrer la jeunesse par le biais du football; ressusciter et vulgariser la pratique du football dans les quartiers et villages du Congo; encourager la culture de paix et de fair-play en milieu sportif; lutter contre l'analphabétisme en milieu footballistique; lutter contre les maladies transmissibles et non transmissibles en milieu sportif et bien d'autres.

Il convient de rappeler que cette association a déjà organisé plusieurs activités sportives au profit des jeunes footballeurs et sportifs congolais. Il s'agit, entre autres, du tournoi des moins de 17 ans, du challenge Maman-Mouebara et du tournoi U-17 organisé à Bacongo.