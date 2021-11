Sénégal: Une étude préconise "l'intégration" du télétravail dans le Code du travail et les conventions collectives

Dakar — Le Conseil national du patronat (CNP) recommande, à travers une étude, "l'intégration effective" du concept de télétravail dans le Code du travail et les conventions collectives.

Le but recherché est de mieux définir tous ses aspects juridiques relatifs notamment à sa mise en œuvre, aux postes et métiers éligibles et à la question de la territorialité du télétravailleur, a-t-il précisé, jeudi, lors d'un atelier de présentation de cette étude consacrée aux nouveaux "rapports contractuels en cas de télétravail".

"La pandémie du covid-19 avait tout simplement révélé l'existence d'un vide juridique et règlementaire du télétravailleur dans les conventions collectives et le Code du travail au Sénégal", a expliqué Meissa Fall, un des vice-présidents du CNP en charge du dialogue social et les normes du travail.

Cette étude réalisée en partenariat avec le Bureau international du travail (BIT), est intitulée "L'œil ouvert des employeurs sur le télétravail au Sénégal : enjeux et perspectives".

"La pandémie qui a pris tout le monde de court, a obligé l'entreprise à s'adapter pour sauvegarder des emplois mais aussi maintenir sa productivité", a indiqué Meissa Fall, justifiant le contexte de cette étude.

Il relève que le télétravail, qui était envisagé au début de la pandémie comme "une solution alternative", a tendance, avec le temps, à s'imposer à nous comme un nouveau "modèle travail'. Cela justifie, selon lui, la nécessité de réfléchir à son "intégration" dans la législation sénégalaise du travail.

Evoquant les recommandations de cette étude, le vice-présidents du CNP en charge du dialogue social et des normes du travail a notamment insisté sur la nécessité de "définir le concept de télétravail". L'étude montre en effet qu'il n'est pas forcément le travail à domicile, ou le travail à distance.

Ce qui appelle, selon lui, une perception plus large, afin d'inclure "les enjeux du télétravailleur non-résident ou transfrontalier", en en révisant le "type de contrat", les "obligations sociales et fiscales" et les "procédures de règlement de différends sociaux".

L'enquête souligne les difficultés majeures pour une mise en œuvre effective du télétravail au Sénégal, tout en insistant sur l'absence "d'un local approprié" devant favoriser un isolement de l'espace familial, impliquant également la connexion internet à haut débit et la prise en charge de l'abonnement.

Parmi ces difficultés, l'étude a aussi identifié "le contrôle effectif du temps de travail et la confidentialité et la sécurisation des données de l'entreprise".

Relevant des avantages du télétravail, le vice-président du CNP chargé du dialogue social et des normes de travail se réjouit de "la baisse des charges fixes de fonctionnement de l'entreprise, la flexibilité des horaires et la meilleure conciliation entre vie privée et vie professionnelle".

Prenant part à cet atelier, le directeur régional du Bureau international du travail, Dramane Aïdara, évoque des "habitudes bousculées" et "l'émergence de nouvelles relations de travail", avec l'émergence du télétravail.

Le responsable invite à cet égard à un "changement de paradigmes" devant favoriser la continuité de la "productivité de l'entreprise" mais aussi la "sécurité sociale et sanitaire du travailleur".