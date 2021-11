Cote d'Ivoire: RGPH 2021 - Nialé Kaba s'est déjà faite recenser

Les agents recenseurs sont allés recueillir les informations nécessaires à son domicile sis à Cocody-Ambassade.

La ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, s'est faite recenser le 17 novembre 2021, à son domicile sis à Cocody-Ambassade. Nialé Kaba a profité de l'occasion pour encourager les agents recenseurs à faire leur travail dans le respect strict des techniques et consignes reçues lors de leur formation.

« La réussite du processus dépendra pour beaucoup du professionnalisme et du patriotisme dont vous ferai preuve durant cette phase de dénombrement », a-t-elle souligné.

La ministre du Plan et du Développement a également réitéré l'engagement du gouvernement à travers son département ministériel et les partenaires techniques et financiers à tout mettre en œuvre pour faire du Rgph 2021 un succès.

C'est pourquoi elle a rassuré les populations des dispositions prises pour leur permettre de se faire recenser en toute sérénité. « Le système est fait de sorte que tout le monde puisse se faire recenser sans aucune difficulté. Nous suivons en temps réel l'évolution des opérations sur le terrain. Nous disposons de solutions qui nous permettent de corriger, d'anticiper et de réorienter le processus là ou cela est nécessaire », a expliqué la ministre.

Un appel a été lancé en direction des personnes qui font quelques difficultés à faciliter le travail aux agents en leur réservant un bon accueil. Nialé Kaba n'a pas manqué de rappeler le caractère éminemment important de l'opération, notamment l'efficacité dans la planification du développement et la fiabilité de la coopération bilatérale et multilatérale.

Et la ministre d'appeler donc à un engagement citoyen de la part de l'ensemble des populations tant ivoiriennes qu'étrangères. Parce qu'a-t-elle rappelé : « cette opération est gratuite et concerne l'ensemble des populations ivoiriennes et étrangères vivant sur le territoire national ».