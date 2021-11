Sénégal: Atelier sur la gouvernance migratoire, mardi

Dakar — Un atelier de concertation sur la note contributive sur la gouvernance migratoire au Sénégal se tiendra mardi à partir de 9 h à l'Hôtel Océan de Yoff (route de l'aéroport), annonce un communiqué transmis à l'APS.

La rencontre de deux jours est organisée par la Fondation Heinrich Böll en partenariat avec d'autres organisations de la société civile, indique la même source.

Elle signale que la cérémonie d'ouverture sera présidée, mardi, par la ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Me Aïssata Tall Sall, en présence d'anciens ministres et d'autres personnalités nationales et étrangères.

Le communiqué souligne que des organisations de la société civile (OSC), des parlementaires et des ONGs, regroupés au sein d'un cadre de réflexion stratégique et d'actions, "ont produit une note contributive pour une politique migratoire holistique et axée sur les priorités connues du Sénégal, les enjeux d'aujourd'hui et de demain".

Il ajoute que "c'est ce document qui fera, durant deux jours d'atelier, l'objet de concertation et de validation de la part des différentes parties prenantes : Etat, parlement, OSCs et partenaires au développement".

L'objectif est de "proposer, à l'Autorité, (... ) des orientations stratégiques sur la gouvernance migratoire", fait savoir le texte.