Afrique: Fousseni Diawara pour la promotion des sélectionneurs locaux en Afrique

Actuellement dirigé par un entraîneur local, le Mali fait pourtant des exploits.

En plus d'avoir qualifié les Aigles pour les barrages de la Coupe du monde 2022, Mohamed Magassouba a construit une équipe qui a terminé meilleure défense des éliminatoires sans le moindre but encaissé.

Coach adjoint de cette sélection, Fousseni Diawara estime qu'il est temps qu'on mette en avant les entraîneurs locaux.

« Ça montre aussi qu'il y a des entraîneurs de qualité en Afrique. Des fois on veut sans cesse aller chercher des entraîneurs à l'étranger alors qu'il y a des enfants du continent qui ont la compétence. On voit ce qu'est parvenu à réaliser Belmadi avec l'Algérie, c'est incroyable. On voit aussi ce que fait Cissé avec le Sénégal, ce qu'a montré le Burkina Faso de Kamou Malo. Il faut qu'on mette en avant aussi cette expertise locale », a-t-il indiqué dans un Space organisé ce mercredi.

L'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne a par ailleurs salué le travail de Magassouba.

« Quand on termine les éliminatoires invaincus et sans encaisser de but, ce n'est pas rien. C'est le travail du sélectionneur, Mohamed Magassouba et de toute l'équipe. Le coach a su mettre en place ses idées, aborder chaque match avec une tactique définie ».

A noter que Mohamed Magassouba a également qualifié le Mali pour la CAN 2022 prévue en janvier au Cameroun.