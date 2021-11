Burkina Faso: Financement du PNDES-II - Les partenaires techniques et financiers renouvellent leurs engagements

Le Premier ministre, Christophe Joseph Marie Dabiré, a présidé une rencontre d'échanges entre le gouvernement, les partenaires techniques et financiers et des représentants des missions diplomatiques accréditées au Burkina Faso, le jeudi 18 novembre 2021, à Ouagadougou. Cette réunion s'inscrit dans les préparatifs de la conférence internationale de Bruxelles (Belgique), les 2 et 3 décembre 2021 sur le financement du Plan national de développement économique et social 2021-2025 (PNDES II).

A deux semaines de la conférence inter-nationale des partenaires à Bruxelles (Belgique), sur le financement du Plan national de développement écono-mique et social 2021-2025 (PNDES II), les préparatifs se poursuivent. En effet, le Premier ministre, Christophe Joseph Marie Dabiré, a présidé une rencontre d'échanges entre le gouvernement, les Partenaires techniques et financiers (PTF) et des représentants des missions diplomatiques accréditées au Burkina Faso, le jeudi 18 novembre 2021, à Ouagadougou. Ce, pour faire le point de ces préparatifs et situer les prochaines étapes, à l'entendre.

La cheffe de file de la Troïka des PTF, la coordonnatrice- résidente du Système des Nations unies et coordonnatrice des opérations humanitaires au Burkina Faso, Barbara Manzi : « Les partenaires techniques et financiers s'engagent à soutenir le gouvernement burkinabè ».

A l'ouverture de la réunion, le chef du gouvernement a salué la « présence remarquée » des partenaires qui traduit, selon lui, l'excellence des relations entre eux et le Burkina Faso et l'intérêt qu'ils lui accordent. Il a également remercié les PTF pour tous les soutiens au développement économique et social. « Nous souhaitons que vous fassiez confiance au gouvernement du Burkina Faso pour la mobilisation des ressources en vue de la réalisation de notre Plan national de développement économique et social qui est le nouveau référentiel que nous avons développé pour la période 2021-2025 », a déclaré le Premier ministre.

Il a rappelé aux partenaires du Burkina Faso, l'objectif du PNDES II qui est de rétablir la sécurité et la paix, de renforcer la résilience de la nation et de transformer structurellement l'économie burkinabè pour une croissance forte, durable et inclusive. « Je saisi l'occasion pour vous réitérer ma reconnaissance pour vos efforts multiples que vous avez fournis en vue d'accompagner le Burkina Faso dans l'élaboration de ce référentiel », a-t-il laissé entendre.

Depuis l'adoption du PNDES II, estimé à 19 000 milliards FCFA, a ajouté Christophe Joseph Marie Dabiré, une stratégie de son financement a été mise en œuvre à travers une mobilisation optimale des ressources propres et de fonds extérieurs. Au regard de l'état d'avancement des travaux, il ressort une bonne dynamique de la préparation de la conférence international de Bruxelles sur le financement du PNDES II, a-t-il affirmé.

L'Exécutif burkinabè a fait part aux PTF de la mobilisation des ressources propres autour de 63%.

« C'est le lieu pour moi de saluer les efforts soutenus de la Banque mondiale en tant que chef de file des partenaires pour l'organisa-tion de la conférence internationale de Bruxelles et qui accompagne le comité national d'organisation », a-t-il fait savoir. Pour la cheffe de file de la Troïka des PTF, la coordonnatrice- résidente du Système des Nations unies et coordonnatrice des opérations humanitaires au Burkina Faso, Barbara Manzi, la réunion était un dialogue pour le futur du Burkina Faso. Elle s'est réjouie du fait que l'Exécutif burkinabè soit ouvert lors du conclave qui va permettre collectivement de contribuer à la mise en œuvre du PNDES II.

« Avoir la capacité de travailler avec tous les partenaires techniques et financiers et le secteur privé sous le leadership du gouvernement est absolu-ment fondamental. C'est excellent que l'on puisse avoir ces moments d'échan-ges pour répondre à toutes les questions mêmes les plus difficiles quand nous serons sur la table de négociations », a-t-elle soutenu.