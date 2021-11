Cote d'Ivoire: Assemblée nationale / Budget de l'État 2022 - Myss Belmonde DOGO, Adama Kamara et Clarisse Kayo Mahi sous les projecteurs de l'hémicycle

Le projet de budget 2022 du ministère de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté s'élève à 36 914 143 979 F CFA, a révélé mercredi 17 novembre 2021 aux députés, la ministre Myss Belmonde DOGO à l'Assemblée nationale. « Au titre de l'exercice 2022, le ministère de la Solidarité, de la lutte contre la pauvreté dispose d'un projet de budget d'un montant de 36 914 143 979 F Cfa », a fait savoir la ministre. Conformément au budget-programmes, adopté par la Côte d'Ivoire en 2020, elle a souligné que cette enveloppe budgétaire servira à mettre en œuvre son programme qui vise à soutenir la vision du Président de la République "une Côte d'Ivoire solidaire" qui se décline en cinq piliers dont la bonne gouvernance et la cohésion sociale.

Pour elle, « les crédits de ce programme sont destinés à mettre en œuvre neuf actions réparties en trois programmes en vue de renforcer la solidarité et l'action humanitaire à travers l'assistance d'au moins 45% des personnes sinistrées identifiées, ainsi que d'au moins mille réfugiés et renforcer l'inclusion sociale à travers la prise en charge de 227 000 ménages bénéficiaires ». En outre, a-t-elle ajouté, au regard de la persistance des effets néfastes de la pandémie à Coronavirus, ainsi que ceux relatifs aux chocs et sinistres, il importe que l'État intensifie sa politique volontariste de solidarité nationale et de lutte contre la pauvreté.

Emploi et protection sociale

Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale et Clarisse Kayo Mahi, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Emploi et de la protection sociale, chargée de la Protection sociale, ont tenu en haleine l'hémicycle par leur intervention dans la deuxième partie du chapitre « la santé et l'action sociale ». Au titre du ministère de l'Emploi et de la protection sociale, Adama Kamara, a porté devant les élus du peuple le budget de son département ministériel. « Le budget du ministère de l'emploi et de la protection sociale s'élève à 45 364 139 816 F CFA, y compris les charges salariales, réparti par programme et par nature de dépenses », a-t-il révélé; en soulignant que 90% du budget est transféré aux structures sous tutelles. Il ne reste que la somme de 4 539 887 503 F CFA, qui représente (10%) de la dotation budgétaire destinée aux projets directement mis en œuvre par les administrations centrales et le ministère. « Les défis que représentent l'emploi, le travail et la protection sociale pour le gouvernement ivoirien nécessitent, à n'en point douter, qu'une attention particulière leur soit accordée afin de contribuer efficacement à la réduction de la vulnérabilité et au bien-être des populations », a-t-il précisé. Avant d'affirmer : «L'emploi et la protection sociale sont au cœur du programme du gouvernement, la Côte d'Ivoire solidaire mise en œuvre par le Chef du gouvernement, le Premier ministre Patrick Achi, et sous la vision éclairée de SEM le Président de la République Alassane Ouattara, géniteur dudit Programme».

A sa suite, Clarisse Kayo Mahi a défendu le projet de loi alloué au secrétariat d'État auprès du ministre de l'Emploi et de la protection sociale. Elle a présenté les deux programmes dudit secrétariat, avant de révéler le budget global qui est de plus de 3 O86 371 000 de F Cfa.

Au terme de ce grand oratoire, des motifs de ces différents ministres, les députés membres de la commission santé et action sociale ont adopté ces trois projets de budget des départements ministériels.