Cote d'Ivoire: Insertion professionnelle des jeunes - Des hommes d'affaires français exhortés à soutenir le gouvernement

L'Agence emploi jeunes (Aej) est engagée auprès des entreprises membres du Cercle français d'affaires de Côte d'Ivoire (Cfa-CI), à travers des programmes mis en œuvre par l'Aej et le bureau de coordination des programmes-Emploi, à l'instar du Contrat de désendettement et de développement 2 (C2d2). C'est à la suite d'excellents résultats obtenus dans le cadre d'une enquête initiée par le Bureau de coordination des programmes-Emploi (Bcp-Emploi) qui a révélé que, le taux d'insertion des jeunes après leur passage dans les programmes était de 72% avec un taux d'environ 80% pour les stages de pré-emploi que cette initiative a été entreprise.

Pour ce faire, l'Aej a organisé avec le (Cfa-CI), le 17 novembre 2021, au Plateau, un cocktail d'information, de sensibilisation et de réseautage à l'intention des entreprises membres du Cfa-CI. Cette action a pour objectif de susciter l'adhésion de ces entreprises à l'offre de services des structures du ministère, et plus spécifiquement aux programmes mis en œuvre par l'Aej et le Bcp-Emploi. A l'occasion, Serge Lecompte, président du (Cfa-CI), a exhorté ses pairs à soutenir le gouvernement ivoirien dans la lutte contre le chômage des jeunes, en leur offrant des stages et/ou des emplois. « Je vous encourage à solliciter l'Agence emploi jeune pour permettre à la jeunesse de Côte d'Ivoire d'accéder à leur premier stage ou emploi », a-t-il invité.

Le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, a quant à lui rappelé que le défi véritable aujourd'hui est d'offrir à la jeunesse des perspectives heureuses. Mais avant, Mamadou Touré a présenté les réformes engagées pour accompagner le secteur privé dans ce combat. Des mesures qui visent surtout l'intérêt des Ivoiriens et du secteur privé. « Merci au secteur privé qui donne de l'espoir à la jeunesse ivoirienne », a-t-il témoigné.

Non sans annoncer le renforcement, dans les prochains jours, du partenariat entre le Cfa-CI et l'Aej, qui apportera certainement un plus au volet stage du C2d 2. En ce sens que le potentiel d'offres de stages que représentent les 500 entreprises du Cfa-CI contribuera significativement à réduire le gap de 1 500 placements de jeunes diplômés à réaliser, d'ici à mars 2022, en prélude à la fin du C2d 2.