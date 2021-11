Congo-Kinshasa: ACGT - ça sent un coup fourré contre le DG Charles Médard Ilunga Mwamba

Dans son communiqué officiel rendu public samedi 13 novembre courant, le bureau de la délégation syndicale de l'Agence Congolaise des Grands Travaux (ACGT) s'insurge contre l'une des ses membres, Mme Rachel Buhanda, qui a tenu délibérément des propos diffamatoires à l'encontre du Directeur Général de cette entreprise de l'Etat, le jeudi 11 novembre courant sur une radio privée émettant à Kinshasa. Dans sa sortie médiatique, elle s'attaque à l'autorité hiérarchique, M. Charles Médard Ilunga, l'accusant d'avoir rétrogradé depuis 2016 certains agents qu'il a jugés incompétents. De fil en aiguille, il a rabattu leurs salaires, en 2021.

Mme Rachel Buhanda accuse aussi le DG Charles Médard Ilunga de gestion calamiteuse et de détournement multiforme des finances de l'entreprise. Et, elle appelle l'Inspection Générale des Finances (IGF) à aller auditer à l'ACGT. Et s'il y a détournement, que le DG réponde devant la justice. Dans ses accusations gratuites dont on sent une main noire derrière, elle insinue également le tribalisme avec un taux élevé des Katangais au sein de l'ACGT.

Par rapport à ces accusations portées contre lui, le DG de l'ACGT, M. Charles Médard Ilunga a indiqué à la presse qu'au début, la plupart des agents de l'ACGT étaient des administratifs. Ils étaient plus nombreux que les ingénieurs. Pourtant, c'est une entreprise à caractère technique, il faut que le nombre d'ingénieurs soit supérieur à celui des administratifs.

«Voilà pourquoi, pour remédier à cette situation, nous avons pensé que la première des choses c'était d'identifier les emplois, qui devraient être conformes à notre mission. Dans le cas qui est le nôtre à l'ACGT, les emplois doivent concorder aux activités des grands travaux. C'est ça le vrai problème. Donc, nous avons fait cet inventaire et nous avons identifié les emplois qui devraient être réellement retenus pour des travaux d'ingénierie. C'est après cette identification d'emplois que nous avons organisé la mise en place. C'était en 2015. Comme vous le savez, quand il y a une mise en place, il se passe aussi que certains agents engagés perdent leur emploi quand leurs compétences ne coïncident pas avec les postes qu'ils occupent», a-t-il expliqué.

Et quant au tribalisme dont on l'accuse également, le DG Charles Médard Ilunga de l'ACGT trouve que c'est un débat superflu puisqu'à l'ACGT, a-t-il souligné, ce sont les talents qui priment. Et ceux qui sont là, ne sont même pas de sa famille, ni de loin, ni de près. Et il demande à quiconque de passer à l'ACGT pour vérifier.

La position tranchante de la délégation syndicale

Dans cette guéguerre frisant un complot ahurissant contre le DG Charles Médard Ilunga, la délégation syndicale vient finalement donner une position tranchée dans son communiqué ayant recueilli quatre signatures sur ses cinq membres, dont notamment celle du Président Daniel Nzila, du Vice-président Charly Tabu, du Secrétaire Fanfan Bilonda et de la Trésorière Yvette Sifa.

Ce quarté dénonce donc l'approche de la collègue Rachel Buhanda.

Selon les signataires, en effet, cette approche n'est pas conforme aux dispositions du Code du travail en son article 264, qui spécifie les missions d'un délégué syndical, les voies et la procédure légale de recours en vue de la résolution d'un conflit de travail.

Par conséquent, ils se désolidarisent de leur collègue Rachel Buhanda qui, pour eux, a émis un avis qui ne relève que de son opinion personnelle et ne représente nullement la position du bureau de la délégation syndicale de l'ACGT. De surcroît, précisent-ils, en sa qualité de conseillère au sein du bureau, elle n'a pas qualité d'en être le Porte-parole.

«Elle pèche ainsi délibérément contre les dispositions de notre Règlement intérieur, le président du bureau étant le porte-parole pouvant engager officiellement le bureau de la délégation syndicale», ont déploré les membres du bureau de la délégation syndicale de l'ACGT contre leur camarade Rachel Buhanda.

Toutefois, ils affirment qu'après avoir appris l'ajustement des salaires de leurs collègues aux classes d'emplois qui leurs ont été attribuées depuis 2016, ils se sont sentis consternés. Et ils ne sont pas restés indifférents vu la lésion de leurs camarades au regard de leurs droits acquis (en leurs propres termes).

«Prenant la mesure de nos responsabilités de représentants des travailleurs, nous avons entamé, dès le jour suivant, des discussions avec l'employeur autour de la problématique des droits acquis. Ces échanges nous ont permis d'attirer l'attention de l'employeur sur cette question très délicate, surtout au plan social. Le débat a avancé jusqu'au point où l'employeur a instruit la direction administrative et juridique de l'entreprise de lui en faire un état des lieux, en vue d'une régularisation rapide. C'est donc en marge de nos efforts et sans avoir cherché de consensus du bureau que la camarade Rachel Buhanda s'est prononcée... », ont-ils déclaré dans leur communiqué.