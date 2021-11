Algérie: Engagement à assurer toutes les conditions pour la formation des futures générations

Alger — Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a affirmé, jeudi à Alger, l'engagement du gouvernement à réunir "toutes les conditions" et à "prendre toutes les mesures" nécessaires pour former les futures générations et les préparer à poursuivre le processus de développement durable.

Dans une allocution prononcée à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'enfance au Centre international des Conférences (CIC) à Alger, M. Benabderrahmane a souligné que le Gouvernement s'engageait à "réunir toutes les conditions, entreprendre toutes les réformes et prendre toutes les mesures nécessaires pour former les futures générations et les préparer à poursuivre le processus de développement durable dans tous les domaines de la vie".

Il a précisé que cette démarche passe par "une vision prospective qui va au delà de la garantie des droits fondamentaux et aspire à former les nouvelles générations à travers notamment la prise en charge des jeunes talents et la création d'un environnement propice à la créativité et à l'innovation", une démarche, a-t-il souligné, que "le président de la République avait soutenu à maintes occasions en distinguant les jeunes créateurs et lauréats des différents concours nationaux et internationaux de l'innovation et de la création".

Cette distinction par le président de la République est "un message clair qui traduit véritablement les orientations de l'Etat en matière de protection, de prise en charge et d'accompagnement des projets exceptionnels et de qualité réalisés par des enfants à haut potentiel", a ajouté le Premier ministre.

M.Benabderrahmane a souligné "l'engagement du Gouvernement, dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République, à asseoir les assises de l'Algérie nouvelle et à adopter un nouveau mode de développement économique où le capital humain sera le facteur déterminant de tous les plans de développement à long terme".

"Les Etats tirent leur force de leurs jeunesses. Construire un capital humain compétent et capable de réaliser la croissance économique et la relance escomptée requiert la formation d'une génération apte à assurer cette mission", a estimé le Premier ministre ajoutant que "la formation de l'homme de demain passe par la formation de l'enfant d'aujourd'hui à travers une meilleure prise en charge de sa santé et l'amélioration du système éducatif".

Le Premier ministre a évoqué le plan d'action du gouvernement qui a consacré un intérêt particulier à la formation et à l'éducation de l'enfant, étant l'un "des fondements de la politique sociale de l'Etat".

Le plan d'action du gouvernement vise "à renforcer la protection de l'enfant à travers la consolidation de son intégrité physique et l'éradication du travail des enfants à travers l'adoption de sanctions pénales contre leur exploitation".

