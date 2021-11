Afrique: Deux projets au profit de l'éducation nationale avec l'appui technique de la BM

Alger — Le gouvernement lancera deux projets au profit du ministère de l'Education nationale avec l'appui technique de la Banque mondiale (BM), a annoncé jeudi à Alger le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane.

Supervisant la cérémonie de célébration de la Journée mondiale de l'enfance au Centre international des conférences (CIC) sous le thème "Enfance algérienne .. Persévérance et créativité", M. Benabderrahmane a indiqué que le premier projet devant être lancé par le gouvernement porte sur "l'amélioration de la qualité de prise en charge de la petite enfance", et le second sur "la gestion axée sur les résultats et le suivi, l'évaluation et le renforcement des capacités dans le secteur de l'éducation nationale".

Ces deux projets interviennent dans le cadre de l'initiative lancée par la BM depuis 2018, visant à "intensifier et développer les investissements au sein de la population pour sa protection et à investir dans son avenir ainsi qu'à accroitre les taux de la croissance économique", a-t-il déclaré.

Et de rappeler la grande attention qu'accorde le président de la République à la question de "l'économie de la connaissance et la formation du capital humain", deux éléments qui doivent être réunis pour assurer une main d'oeuvre qualifiée et préparée, au vu "du niveau de compétitivité dû à la mondialisation et les mutations accélérées".

Aujourd'hui, poursuit M. Benabderrahmane, le monde connait "une révolution technologique inégalée et de grandes évolutions sur tous les plans et dans tous les domaines, avec des incidences directes et indirectes sur la vie de l'enfant et son parcours scolaire ainsi que son état psychologique, sanitaire et moral au sein de la famille et de la société".

Le Premier ministre a appelé à prendre en compte ces "changements dans l'élaboration d'une nouvelle vision conforme aux aspirations de nos pays à atteindre l'objectif escompté à pas sûrs vers le développement durable en associant la future génération".

M. Benabderrahmane a exhorté tout un chacun à "continuer de donner de l'importance aux questions de l'enfance dans notre pays en valorisant et renforçant ses acquis afin de garantir un environnement serein et sécurisé pour nos enfants. Ceci garantira à notre nation un réservoir de talents et de compétences capables de relever les défis et remporter les enjeux du futur dans la réalisation du développement durable global".