Sahara Occidental: Appel à une intervention internationale face aux "crimes" du Maroc

Chahid El-Hafidh — Le président du Comité sahraoui des droits de l'Homme, Aba al-Hassan, a appelé la communauté internationale à une intervention "urgente et immédiate" pour mettre fin aux "crimes et violations horribles" du régime d'occupation marocain contre les civils et militants sahraouis dans les territoires occupés du Sahara occidental, lui reprochant son silence et sa complaisance avec le Makhzen.

"Il est difficile de parler de ce que Sultana Khaya et sa famille ont subi par les hordes des forces répressives et les services de sécurité marocains, vu les pires moyens utilisés pour intimider des femmes sans défense", a-t-il poursuivi.

Aba al-Hassan a souligné les pratiques inhumaines et sans pitié dont la famille Khaya fait objet : "abus, répression, viols, injections de substances inconnues semblables aux crimes contre l'humanité, malgré les appels de nombreuses organisations des droits de l'Homme à travers le monde pour sauver la famille Khaya".

Le président du Comité a indiqué que les souffrances de Sultana Khaya sont une partie des souffrances du peuple sahraoui qui refuse les pratiques de l'occupation marocaine, de par les arrestations arbitraires, les tortures et les procès militaires dans lesquels les Sahraouis ont été reconnus coupables avec des peines sévères et injustes allant jusqu'à la perpétuité.

Il a estimé que "l'hystérie croissante des enlèvements, des arrestations arbitraires, des tortures, d'organisation de procès rapides et inéquitables sur des accusations montées de toutes pièces par les services de sécurité marocains", est une forme de vengeance contre le peuple sahraoui après son retour à la lutte armée pour arracher son droit à l'autodétermination.

Il a également évoqué l'interdiction des observateurs internationaux, avocats et médecins de se rendre dans les territoires occupés pour enquêter et documenter les crimes commis par l'occupant, affirmant que malgré la publication de vidéos, photos et reportages pour mettre la lumière sur ces crimes, "le peuple sahraoui souffre toujours devant le silence terrible et incompréhensible de la communauté internationale".

Il a également appelé à faire pression sur le régime marocain afin de le contraindre à se conformer à la légitimité internationale, de se conformer aux accords internationaux, de respecter les droits de l'Homme et d'autoriser les observateurs étrangers et les médias à entrer dans les territoires occupés.