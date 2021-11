Maroc: Fête de l'indépendance - SM le Roi reçoit un message de félicitations du président de la République du Bénin

Rabat — SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République du Bénin, Patrice Talon, à l'occasion de la fête de l'Indépendance.

Dans ce message, M. Patrice Talon exprime en son nom et en celui du gouvernement et du peuple du Bénin, ses vives et chaleureuses félicitations à SM le Roi Mohammed VI.

Le président béninois a aussi fait part de ses vœux de santé et de bonheur pour le Souverain et pour la famille Royale ainsi que ceux de paix et progrès pour le peuple marocain frère, se félicitant de l'excellente qualité des relations d'amitié et de coopération qui existent entre le Maroc et le Bénin.