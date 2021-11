Sierra Leone: La Belgique envoie une aide d'urgence à la Sierra Leone via B-FAST

communiqué de presse

Bruxelles — BRUXELLES, 18 November 2021 / PRN Africa / -- Au début du mois, un camion-citerne a explosé à Freetown, la capitale de la Sierra Leone. Plus de cent personnes ont été tuées et plus de cent autres blessées, nombre d'entre elles souffrant de graves brûlures. À la suite de cet accident, la Sierra Leone a soumis une demande d'assistance au mécanisme de protection civile de l'UE, y compris une demande spécifique de matériel médical.

En réponse à cette demande d'aide, la Belgique a décidé de fournir une assistance médicale d'urgence à la Sierra Leone via B-FAST. Cette aide consiste en 30 000 gants en nitrile, 20 000 masques buccaux chirurgicaux provenant de la réserve stratégique du SPF Santé publique, et 4 000 doses de Ceftriaxone, un médicament anti-inflammatoire.

L'aide sera utilisée pour le suivi médical des blessés.

La Belgique tient à exprimer sa solidarité avec les autorités et la population de la Sierra Leone dans ces circonstances difficiles.

Le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement coordonne cette mission B-FAST, un mécanisme dans lequel le Cabinet du Premier ministre est également impliqué, ainsi que le SPF Santé publique, Défense, le SPF Intérieur et le SPF Stratégie et Soutien pour le soutien logistique et administratif.

SOURCE Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, Belgique