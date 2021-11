Congo-Kinshasa: Gospel/Neville Mbuyi sort son premier album "Le message de la grâce"

Le jeune artiste musicien chrétien et correspondant de La Prospérité Neville Mbuyi Mwenzela Ngasa a lancé son tout premier album intitulé : le message de grâce sur le marché public. Il s'agit d'un nouvel album constitué de 9 titres entre autre : "Le message de grâce", "Et tu ne le sais pas", "Le retour au message", "Madiunde", "'Il est le même", "Nzambi Wa Branham", "Tshiakukumbana", "Nzambi Wa muamumua" et "Wa bishima".

Selon le compositeur, l'objectif est d'édifier les enfants de Dieu qui sont dans le monde entier à travers ces opus afin de reconnaître Jésus Christ comme l'unique personne qui accorde grâce dans tous les temps à l'humanité.

Neville Mbuyi Mwenzela Ngasa dit avoir commencé le tournage de clips de cet album depuis le début du mois passé et ce travail continu, a-t-il révélé.

Ce chantre de Dieu annonce pour bientôt la sortie officielle de son album et demande au peuple congolais et d'autres personnes dans le monde de s'abonner à sa chaîne Youtube dénommée : Neville Mbuyi officiel pour recevoir les clips de ce nouvel album.

Neville Mbuyi Mwenzela Ngasa permet à tout celui qui veut entrer en contact avec lui de le chercher sur WhatsApp dans ce numéro : +243978573415.

Notons que les 9 chansons indiquées ci-haut sont déjà lancées à Kananga et partout ailleurs par la communauté et nombre d'entre les habitants du Kasaï central se réjouissent de la publication des Opus qui, d'après certains ces chansons enlèvent les stress et assouplissent la communauté tant nationale qu'internationale.