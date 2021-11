Congo-Kinshasa: Après la 12ème prorogation de l'Etat de siège/Bonaventure Shirimpuye appelle Félix Tshisekedi à changer des stratégies

L'Assemblée nationale a prorogé ce mercredi 17 novembre 2021, pour la douzième fois d'affilée, l'Etat de siège dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri. Réagissant à cet effet pour évaluer la situation, Bonaventure Shirimpuye, Député provincial élu du territoire de Rutshuru, dresse un bilan mitigé. D'après lui, le Président de la République a le devoir de changer des stratégies car, a-t-il déclaré, l'état de siège va lentement mais surement vers l'échec au vu des massacres à répétition dans cette partie du pays.

«Pour nous les politiques et les civils, l'état de siège est vraiment un échec vu les résultats qui ne sont pas satisfaisants sur le terrain et que cette 12ème prorogation vient de nous décevoir une fois de plus pas seulement en tant que député provincial mais beaucoup plus en tant fils de cette province qui veut voir le retour de la paix le plus vite possible afin que le sourire revienne chez nous. Au départ, l'état de siège avait été proclamé avant que des études approfondies ne soient bien faites et je pense que le chef de l'Etat Félix Tshisekedi avait été induit en erreur car l'absence de la planification, des études à l'avance font à ce que la faisabilité sur terrain ne satisfasse les personnes sur terrain.

A cela j'ajoute que la mise en absence du personnel, de la logistique n'avait pas été étudié au départ et cela fait à ce que nous passons de prorogation en prorogation au lieu de réussir les objectifs assignés aux nouvelles autorités et cela fait penser que l'instauration de l'état de siège avait été pris à la hâte bien qu'au début tout le monde avait salué cette mesure pensant que la paix est une réalité proche au Nord-Kivu et en Ituri.

Personnellement, il fallait prendre du temps avant de penser à mettre en œuvre l'état de siège du fait qu'il y a deux points chauds dont le territoire de Beni et celui d'Irumu où un accent particulier doit y mettre mis et que l'on voie comment recadrer cette décision en accentuant plus d'opération dans les territoires précitées. Je pense aussi qu'on peut dégager les militaires en les laissant s'occuper uniquement de l'armée cela dans les opérations à intensifier et qu'ils laissent l'administration, les finances et autres afin de permettre l'arrivée des vraies opérations soient réellement visibles et que les autorités civiles, l'assemblée provinciale, les administrations des territoires, les mairies des villes puissent reprendre leurs activités et dans le cadre de la coopération civilo-militaire un vrai accompagnement soit fait afin d'éviter d'aimer une chose et son contraire », a-t-il souligné, et de renchérir : "Les nouvelles autorités de l'état de siège du plus bas de l'échelle au plus haut sont plus concentrées sur d'autres choses que les opérations militaires, vous avez vu quand les gens étaient attaqués à Chanju, Runyonyi en territoire de Rutshuru et ailleurs les routes ont été barricadées dans le but de recouvrer les taxes alors que les populations fuyaient dans les pays voisins le même jour ce qui est incompréhensif. L'attention de l'état de siège a été tournée sur les finances que sur la traque des groupes armés, ce qui nous ronge car nous avons vu récemment une autorité militaire se faire transporter sur un typoyi alors qu'elle n'est pas une autorité coutumière", regrette-t-il.

Abordant sur la réaction du caucus des élus des provinces sous état de siège de boycotter les plénières de prorogation, Bonaventure Shirimpuye a salué le courage de ces députés nationaux qui ont exprimé l'expression de la base en haussant le ton pour faire voir les failles au Chef de l'Etat Félix Tshisekedi en vue des solutions idoines.