Congo-Kinshasa: Tête-à-tête Denis Kadima - Mountaga Sylla/RDC - La CENI et l'IFES envisagent la poursuite de leur collaboration

Depuis qu'il est aux commandes de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Denis Kadima Kazadi installe peu à peu un climat de confiance envers les différents partenaires de la République démocratique du Congo. Sur ce, hier, jeudi 18 novembre 2021, la continuité de la collaboration avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux a été au cœur des échanges entre l'actuel président de la CENI et le représentant-pays de l'IFES, Mountaga Sylla.

La délégation de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux (Ifes) a été conduite par Mountaga Sylla, le représentant-pays qui était accompagné de Sibiri Ziao, directeur des opérations et finances et Malikha M. Nsarhaza, coordinateur de programme. Certes, une visite de courtoisie, pour Mountaga Sylla nouvellement arrivé en RDC, qui a saisi cette opportunité pour évoquer avec le Président de la CENI les mécanismes du renforcement de cette collaboration existante depuis l'implantation de cette ONG internationale en RDC.

«Dans le cadre d'un projet financé par l'Usaid (Agence des Etats-Unis pour le développement international) et veillant sur l'intégrité des activités électorales, il était impérieux, depuis ma prise de fonction, d'échanger avec le président de la Ceni et évaluer les possibilités de collaboration pour une participation au processus électoral et par l'implication aussi de tous les acteurs électoraux afin d'aller vers des élections avec une inclusion de toutes les parties prenantes», a-t-il déclaré au sortir de cette audience.

Et d'ajouter : « Etant un fin connaisseur des opérations électorales et des activités de notre instance également, le président Denis Kadima s'est montré très réceptif à cette collaboration qui s'est installée depuis belle lurette. C'est en somme une continuité d'accompagnement dont nous avons évalué l'ensemble des besoins qui vont dans le sens des objectifs du projet ».

Créée en 1987, la fondation internationale pour les systèmes électoraux fournit une expertise d'assistance technique aux organes de gestion électorale et intervient aussi dans la prévention et la gestion des conflits postélectoraux.

En sus, dans ses attributions, elle accompagne les nouvelles démocraties et celles en transition en s'employant à la redynamisation de la société civile à travers une participation plus accrue et complète dans le processus électoral. Le tout est de favoriser la transparence et la confiance entre citoyens et politiques.