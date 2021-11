Mali: Moscou appelé à aider le pays à recouvrer sa sécurité

Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a appelé la Russie à aider son pays à assurer sa sécurité, défendre l'unité, l'intégrité territoriale et la souveraineté.

Abdoulaye Diop était en visite en Russie, où il s'est entretenu avec son homologue russe, Sergueï Lavrov. « Nous sommes là, pour réaffirmer notre volonté de travailler avec la Russie, pour le renforcement de notre coopération, parce que le Mali n'a rien à cacher en venant à Moscou. Je crois que c'est une relation qu'on fait au grand jour. C'est une relation qui n'est dirigée contre personne mais qui est sensée prendre en charge les préoccupations des Maliens pour assurer leur propre sécurité, défendre l'unité, l'intégrité territoriale et la souveraineté du Mali », a déclaré le chef la diplomatie malienne .

Le ministre malien des Affaires étrangères a indiqué qu'il s'agissait aussi de renforcer la stabilité du Mali et trouver une relation gagnant-gagnant sur les plans économique et commercial. « Nous sommes là, aussi, pour pouvoir trouver les voies et moyens nécessaires de donner une impulsion à cette coopération sur les questions de défense et de sécurité parce qu'aujourd'hui, le Mali est en train de se battre pour sa survie. Il y a des plans de partition du pays qui existaient depuis longtemps et nous souhaitons que le Mali soit mis à l'abri », a-t-il poursuivi.

Le Mali attend « de la Russie qui est un partenaire pragmatique, réaliste et qui a su faire preuve d'efficacité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans d'autres théâtres d'opérations. Nous souhaitons pouvoir compter sur les appuis que nous avons demandés sur le plan des équipements militaires, de formation et de tous les moyens qui permettent à nos forces de défense et de sécurité d'être les premiers responsables de la sécurité du pays », a poursuivi Abdoulaye Diop.

Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, a indiqué, pour sa part, qu'ils fournissent « de l'équipement militaire et de la formation aux cadres de l'armée malienne ». Cette coopération entre la Russie et le Mali vise à soutenir la capacité de défense du gouvernement malien face à la menace terroriste qui se maintient. « Nous allons faire tout ce qui est possible pour éviter que la menace terroriste pèse sur la structure de l'Etat du Mali », a-t-il souligné.

Concernant l'envoi probable de la société de sécurité privée Wagner, le chef de la diplomatie russe a fait savoir que son pays n'a pas de rapport avec l'activité de ce type de structures. Même si, reconnaît-il, elles sont créées par des citoyens russes. « S'agissant de la nervosité dont font montre les Français et d'autres responsables occidentaux quant aux projets du gouvernement malien de louer les services d'une compagnie militaire privée de la Fédération russe, (...) cela est de la compétence exclusive du gouvernement légitime du Mali », a précisé Sergueï Lavrov. « Si ces contrats sont conclus avec les gouvernements légitimes d'Etats souverains, je ne comprends pas que cela soit perçu de manière négative », a-t-il déploré, en réaffirmant que le Kremlin n'était en rien concerné par ces arrangements privés. Selon Abdoulaye Diop, le Mali n'a signé aucun contrat avec une quelconque société russe.