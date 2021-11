Congo-Kinshasa: Célébration de l'An 1 de l'Asbl "Les Kinois"/Bob Amisso - "La moralité, le respect de soi et l'amour de Kinshasa constituent nos valeurs intrinsèques... "

interview

*2 octobre 2020 - 2 octobre 2021, ça fait exactement une année depuis que l'Association sans but lucratif "Les Kinois" a vu le jour à Kinshasa. A cette occasion, son coordonnateur Bob AMISSO a accordé une interview exclusive au grand quotidien kinois «La Prospérité» pour fixer l'opinion tant nationale qu'internationale sur la quintessence et surtout le bien-fondé de cette association apolitique qui regroupe une nouvelle génération des hommes et femmes intègres, natifs de la capitale pour la défense des valeurs de la Ville- province de Kinshasa. Le cordon de "Les Kinois" a profité également de cet entretien pour vanter quelques réalisations importantes faites pendant la première année d'existence de l'Association. La vision pour l'avenir de la Ville et le bilan de son Gouverneur Gentiny Ngobila ont été aussi évoqués par l'excentissimo Bob Amisso, le jeune cadre élégant. Retrouvez, ci-dessous, l'intégralité de notre entrevue avec le coordon de Les Kinois.

La Prospérité : Que peut-on retenir du concept "Les Kinois" ?

Bob Amisso : Le concept "Les Kinois" signifie premièrement natif de la Ville -capitale Kinshasa. Le Kinois est un état d'esprit. C'est aussi des personnes qui portent les valeurs de la Ville-province de Kinshasa. Mais, aussi toutes les personnes qui sont venues habiter à Kinshasa, et qui croient et apportent quelques choses pour le développement de cette mégapole.

La Pros. : Qu'est-ce qui a motivé la création de cette organisation communautaire ?

B.A : Chaque génération a un devoir face à l'histoire. Nous avons vu nos aînés apporter leur pierre. Maintenant, il est de notre génération d'apporter aussi la nôtre. Je suis un natif de Kinshasa. J'ai fais toutes mes études primaires et secondaires à Kinshasa. Je me suis marié et je vis ici où je fais mes affaires. Donc, Kinshasa m'a tout donné. C'est maintenant mon tour d'honorer cette ville. Il est déplorable de voir que cette Ville qui dans le temps était appelée Kin-la belle, soit qualifiée aujourd'hui de Kin -la poubelle. Quand je regarde cette ville, je me dis que ce n'est pas normal. Je crains que dans l'avenir la génération de mon fils m'interpelle en demandant : Qu'est-ce que vous avez fait de cette ville pour sur le plan social, éducationnel, en tant que Kinois. Je crois que c'est dans ces genres d'association qu'on peut dire, il y a des Kinois qui réfléchissent et veulent défendre Kinshasa pour aller de l'avant.

La Pros. : Comment se présente l'organigramme de l'Asbl "Les Kinois" et qui en est le leader ou le Chef de file ?

B.A : Il n'y a pas de Chef dans notre association mais il y a un coordonnateur en la personne de BOB AMISSO YOKAMBILA, votre humble serviteur. On est bien structuré avec une coordination qui chapeaute nos actions. On a les membres effectifs, sympathisants ainsi que le collège des Fondateurs. Ce collège est constitué d'une dizaine de membres dont Maître Guy Beau-Charles LONGONGO, Thierry VENGELE, Khamy KABEYA Le Privilégié, Alain ITELA, Mme Patricia FEZA, Mme Rachel MAZEMBE... .

La Pros. : Quelles sont les grandes actions menées par votre association en un An de son existence ?

B.A : Partager de quoi manger, distribuer des vêtements et passer des bons moments ensemble avec les orphelins des militaires au Camp Kokolo, à l'occasion de la fête de nativité (Noël) en décembre 2020, a été la première action majeure réalisée de notre Association. Par la suite, nous avons fait un don des livres à la bibliothèque de Saint Paul dans la commune de Barumbu. Nous avons aussi lancé la Campagne "Yeba engumba na yo" qui consiste d'aller vers la population kinoise dans les 24 communes en vue d'identifier les problèmes qui freinent le développement de la Ville. A travers cette campagne, l'idéal est de connaître les vrais besoins des Kinois et d'en faire une plaidoirie auprès des autorités. Depuis son lancement, nous sommes aujourd'hui déjà à notre 9ème commune. Nous continuons avec cette initiative qui s'inscrit dans le cadre de notre engagement en tant que défenseur des Kinois et de la Ville- province de Kinshasa. Nous sommes aussi intervenus également dans le dossier concernant la modernisation du Marché central (ZANDO) pour lequel nous avons écrit au Gouverneur de la Ville. A cet effet, nous avons effectué le déplacement au Marché municipal de Kalembe-Lembe dans la commune de Lingwala pour voir comment les déplacés de Zando sont-ils gérés. En gros, nous faisons beaucoup d'actions mais sans en faire des bruits parce que la main qui donne, ne crie pas.

La Pros. :Quelle est votre vision pour une Ville comme Kinshasa abandonnée, pourrie et inondée d'immondices d'une part et d'autre part mal réputée à cause de la délinquance juvénile, du banditisme urbain (Kuluna), des coupures intempestives d'électricité, du manque d'eau et surtout avec sa population jugée d'escroc, voleur... Sans oublier les "Scheguets" ?

B.A : Voilà pourquoi nous avons créé cette association qui regorge en son sein toutes les couches de la population. Le seul point commun c'est Kinshasa. Nous avons des avocats, journalistes, médecins, politiciens, entrepreneurs, architectes, juristes, plombiers, ingénieurs, économistes... Toutes ces personnes défendent et prônent des valeurs de Kinshasa. Car nous sommes contre les antivaleurs. Des personnes qui s'engagent à redorer l'image de notre Ville. On nous a fait croire qu'à Kinshasa, il y a des badauds, des voleurs ou Kuluna. Mais c'est faux ! Nous voulons montrer à la face du monde que les Kinois ne sont pas des gens qu'on peut à chaque fois tirer à boulets rouge.

La Pros. : Quelle est votre approche pour changer la donne et redorer l'image ternie des Kinois ?

B.A : Nous avons plusieurs approches. Rappelez-vous que nous avons doté la bibliothèque des livres et on a fait aussi d'autres actions sur terrain pour renverser la tendance. Bientôt, nous allons descendre dans les écoles. L'association a beaucoup de projets. On n'a qu'une année. Laissons-nous le temps et vous allez voir ce que L'Asbl Les Kinois va faire de cette Ville. Nous avons un canevas qui va nous permettre de bien accomplir notre objectif.

La Pros. : Quelle différence y a-t-il entre "Bana Kin" et "Les Kinois" ?

B.A : Contrairement aux autres associations, il faut souligner d'abord que l'Asbl "Les Kinois" a mis la Femme au centre de sa vision. Pour preuve, on retrouve 5 femmes sur les 11 membres que compose notre équipe de coordination. Donc, nous prônons la parité. Au-delà de tout, nous défendons les valeurs. "Les Kinois" n'est pas un club des copains qui se réunissent. Nous avons la chance de voir ce que les aînés ont raté et pu faire. Nous prenons ce qui est bien et nous rejetons ce qui est mal chez les aînés. Pour nous, la valeur ajoutée est la détermination que nous avons. C'est-dire nous sommes une génération qui veut changer les choses.

La Pros. : Une certaine opinion pense qu'il était idéal pour vous de rejoindre "Bana Kin" en lieu et place de créer une autre association. Que reprochez-vous aux aînés ?

B.A : Je crois qu'on n'a pas des reproches à faire à nos aînés vu qu'on n'a pas aussi la même approche. Raison pour laquelle, on ne peut pas être ensemble. "Bana Kin" est une association à féliciter avec plus de trente ans d'existence.

La Pros. : Quelles sont ces valeurs ajoutées ?

B.A : la moralité, le respect de soi, l'amour de Kinshasa.

La Pros. : Nous avons constaté plusieurs tendances politiques au sein de votre association. Ne craignez-vous pas que les ambitions et les intérêts politiques de chacun vous divisent ?

B.A : D'abord, notre organisation est apolitique. Kinshasa est notre dénominateur commun. C'est vrai parmi nous, il y a des cadres et militants des partis politiques. Certains croient en Lamuka (opposition) et d'autres sont du côté de l'Union Sacrée de la Nation (pouvoir). Nous avons aussi des centristes ou encore du FCC. Il y a aussi au sein de notre association des membres qui sont apolitiques. Voilà cette liberté de tendance qui fait notre force. Lorsqu'on adhère à l'Asbl "Les Kinois", on laisse sa casaque ou sa couleur politique, dehors, pour ne défendre que la Ville de Kinshasa. Voilà notre point commun.

La Pros. : Quel bilan faites-vous jusque-là de la gestion de la Ville de Kinshasa par le gouverneur Gentigny Ngobila ?

B.A : Nous attendons la fin de son mandat de 5 ans pour exprimer notre point de vue. Il est trop tôt pour juger son bilan à la tête de la Ville. Nous avons vu ses projets. Bientôt 2023. On prend encore notre mal en patience avant de donner notre cotation de valeur pour dire si le Gouverneur a été à la hauteur ou pas.

La Pros. : Y a-t-il des conditions particulières pour adhérer à l'ASBL "Les Kinois" ?

B.A : Il faut être parrainé. Nous voulons que la personne qui veut nous rejoindre, ait une probité morale. Nous visons le parrainage parce qu'une probité morale ne peut être témoignée que par quelqu'un qui vous connait.

La Prospérité : Selon certaines langues, votre Association bénéficie des financements d'un grand parrain pour soutenir vos actions. Qui est derrière vous ?

BOB AMISSO : Nous n'a pas un parrain. Par contre, nous avons Dieu avec nous. Nos actions sont réalisées grâce aux cotisations des membres. Voilà notre source de financement. Jusque-là, on n'a reçu aucun don !