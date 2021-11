Cote d'Ivoire: Alassane Ouattara - Cet homme si attaché à la paix

"La paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement», aimait à répéter, au point où c'en était devenu presque une doctrine, Félix Houphouët Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire. Pendant plus de trente ans, le père de l'indépendance ivoirienne s'est attelé à inscrire cette vision dans la pratique sociopolitique quotidienne de ses compatriotes.

Il y a mis un tel point d'honneur que cela a pu déteindre d'une certaine façon sur le comportement des Ivoiriens, notamment dans leur rapport à la politique. La paix a été pour ainsi dire la mamelle nourricière à laquelle se sont abreuvés l'écrasante majorité des enfants de la Côte d'Ivoire, jusqu'à la disparition de l'homme providentiel.

La question est donc de savoir si après la mort du père de la nation, la paix est restée le comportement tant exalté par Félix Houphouët-Boigny. La réponse est non ! Certains continuateurs de l'œuvre de l'illustre disparu étant passés par là. Henri Konan Bédié, le premier à s'être emparé du fauteuil encore chaud du Bélier de Yamoussoukro, alors qu'il ne lui était demandé que de marcher dans les pas de son prédécesseur, a passé le clair de son temps à barricader son pouvoir, notamment par la création de l'ivoirité pour empêcher un potentiel aspirant à la magistrature suprême : Alassane Ouattara. Idem pour celui qui, après s'être débarrassé du Général Robert Guéi, n'a pas trouvé mieux que de pérenniser la trouvaille de son prédécesseur.

Laurent Gbagbo, puisqu'il s'agit de lui, a réussi la prouesse en moins de dix ans d'une gouvernance scabreuse de susciter un coup d'Etat suivi d'une rébellion pour aboutir à la première guerre civile enregistrée en Côte d'Ivoire. Autant dire que pour lui, la paix n'est qu'un simple mot et que c'est l'hostilité permanente, l'exclusion, la xénophobie qui sont le comportement approprié.

Et voilà qu'heureusement, l'avènement en 2011 d'un certain Alassane Ouattara allait mettre fin au cauchemar ivoirien. Inspiré directement de l'œuvre et de la pensée politique du père de la Côte d'Ivoire moderne, l'ancien DGA du FMI allait redonner à un pays dévasté par près de deux décennies de crise couronnées par la guerre, ses lettres de noblesse. Résultat : dix ans presque jour pour jour que la Côte d'Ivoire respire la paix, à plein poumon !

C'est que le descendant de l'empereur Sékou Oumar Ouattara est foncièrement habité par un esprit de paix. S'il ne revendique pas le prix Nobel de la paix, comme le font si ridiculement certains, il n'en a pas moins l'étoffe et les arguments pour. Homme politique le plus martyrisé et persécuté par ses adversaires du temps de leur règne (il échappa à un assassinat le 22 septembre 2002, un mandat d'arrêt fut lancé contre lui, sa mère fut séquestrée par des soldats pendant toute une journée, la tombe de cette dernière fut honteusement profanée) beaucoup d'observateurs avaient pensé que son règne allait être marqué du sceau de la vengeance.

D'autant que tous ceux qui se réclamaient de lui avaient subi des brimades de toutes sortes pour les plus chanceux. Beaucoup d'autres ayant malheureusement perdu la vie à l'issue de ce qui s'apparentait à une véritable chasse à l'homme. Voire au boubou. Du reste, de lui, le professeur Zadi Zaourou ne disait-il pas : «Je considère que cet homme a un courage dont je n'aurais jamais été capable. Quelqu'un ne peut pas avoir pris tant de coups, avoir subi tant de haine, avoir été harcelé de cette façon, avoir été humilié de la sorte, et tenir encore debout, dressé face aux adversaires et aux ennemis ! Il faut reconnaître aux gens ce qu'ils sont. Alassane, pour moi, est un »fromager ».

Et un homme qui a de telles performances a forcément les moyens de tenir un pays. Parce que tenir un pays, c'est aussi être capable de rester debout face aux tempêtes... ». Non seulement, Alassane Ouattara est resté debout, mais il a décidé de pardonner au nom de la paix. Pour la paix, il est prêt à tout Les actes posés dans ce sens sont nombreux qu'il serait hasardeux de les énumérer tous dans un article de presse.

Qui ne se rappelle la date du 28 octobre 2021. Ce jourlà, pour ceux qui l'auraient oublié, Alassane Ouattara recevait au Palais de la République, Pascal Affi N'guessan, président du Front populaire ivoirien (FPI). Ce geste qui semblait simple n'aurait pas été possible, si Alassane Ouattara n'était pas un véritable disciple de Félix Houphouët-Boigny. En effet, le président du FPI est connu pour avoir été l'un des instigateurs du boycott actif et de la désobéissance civile, mais aussi et surtout le porteparole du Conseil national de transition (CNT), mis en place par lui et ses camarades de l'opposition et qui n'était rien moins qu'une tentative de coup d'Etat, une attaque contre les institutions de la République en 2020.

Affi et ses camarades demandaient un ordre nouveau, malgré l'élection du Président de la République. Cet acte séditieux lui a valu une arrestation et un emprisonnement. Mais au nom de la paix, le président du FPI est sorti de prison et a même été autorisé à être candidat aux élections législatives du 6 mars. Avant lui, c'est Laurent Gbagbo qui était à l'honneur.

L'ancien chef d'Etat qui rentrait de 10 ans d'emprisonnement à La Haye a eu droit au pavillon présidentiel le 17 juin dernier. Avant, il avait reçu le 4 décembre 2020 par les soins de la République un passeport ordinaire et un passeport diplomatique. Le mardi 27 juillet, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a été reçu au palais présidentiel par le président Alassane Ouattara. La rencontre qui s'inscrivait dans le cadre du processus de réconciliation nationale a fait réagir fidèles et responsables religieux. Qui ont salué ce geste, expliquant que c'est un geste fort, contribuant à la paix.

Le mercredi 11 novembre 2020 l'unique Premier ministre d'Houphouët-Boigny recevait Henri Konan Bédié, le père du CNT, donc le chef de file des putschistes. Un autre geste qui démontre qu'Alassane Ouattara est un véritable homme de paix. Élu fraichement le 31 octobre 2020, le fils de Nabintou Cissé pouvait se prévaloir de ce titre pour mater le père du coup d'Etat. Il a fait fi de cela pour échanger avec son aîné, dont l'appel au boycott actif et à la désobéissance civile a fait des dizaines de morts et d'innombrables dégâts matériels.

Dans la foulée, il a aussi permis à Maurice Kakou Guikahué, secrétaire exécutif en chef du PDCI, et N'Dri Narcisse, directeur de cabinet et du président de ce parti, de sortir de prison, après avoir été arrêtés pour avoir été au premier plan dans cette tentative de putsch. Amnistie et retour d'exil au nom de la paix Alassane Ouattara n'a pas fait que recevoir ses opposants sur le chemin de la paix. Il a accepté de frustrer ses proches en posant d'autres actes aussi forts que les premiers énumérés plus haut.

En effet, dès sa prise de pouvoir, Alassane Ouattara a pris son bâton de pèlerin pour sillonner des pays de la sous-région où certains de ses compatriotes avaient trouvé refuge, après les violences nées de la crise post-électorale, fruit du refus de Laurent Gbagbo de céder le fauteuil présidentiel qu'il venait de perdre à l'issue du second tour de la présidentielle de 2010-2011. En octobre 2013, Alassane Ouattara s'était rendu à Zwedru, dans le Comté de Grand Gedeh, au Liberia. Il y avait rencontré son homologue libérien, Helen Johnson Sirleaf. A l'occasion, il avait appelé les nombreux Ivoiriens encore réfugiés au Liberia à rentrer au bercail.

En 2018, lors d'un discours diffusé par des chaînes de télévision, le Président Alassane Ouattara avait appelé les pro-Gbagbo réfugiés au Liberia, au Ghana, ou encore en Europe à rentrer au pays. Ces différents appels et déplacements ont permis à des milliers d'Ivoiriens de regagner leur pays. Aujourd'hui, Ahoua Don Mello, Damana Pickass ou encore Koné Katinan ont regagné la mère patrie. Ils sont rentrés sans être inquiétés.

Et cela, malgré tout le mal qu'ils ont fait au pays. De Koné Katinan, tout le monde se souvient qu'il a été accusé d'avoir cassé la BCEAO et d'autres banques commerciales. Il a fait même l'objet d'une condamnation. Malgré cela, il vient d'être réintégré à la fonction publique. A propos de Damana Pickass, tous les Ivoiriens ont encore en mémoire cette scène de violence inouïe perpétrée sur le porte-parole de la Commission électorale indépendante (CEI) et passée en boucle sur les chaines de télévisions du monde entier. Avant eux, plusieurs autres proches de Laurent Gbagbo avaient regagné le pays.

Aucun d'entre eux n'a été inquiété depuis leur retour dans leur pays d'origine. A preuve, le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et les autorités ivoiriennes ont signé récemment, à l'issue d'une rencontre tenue du 6 au 7 septembre, une déclaration relative à l'application de la clause de cessation du statut pour les réfugiés ivoiriens, qui prendrait effet le 30 juin 2022. De nombreux Ivoiriens avaient fui leur pays, surtout lors des deux guerres civiles enregistrées sur le territoire national (2002-2007 et 2011-2012).

Mais, pour l'ONU, la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire a enregistré des changements importants qui militent pour le retour des enfants du pays. Le processus de réconciliation nationale prônée par les autorités ivoiriennes est plus qu'encourageant. « Sur la base d'une analyse approfondie de la situation en Côte d'Ivoire, le HCR estime que les circonstances dans lesquelles de nombreux Ivoiriens ont fui leur pays en tant que réfugiés ont cessé d'exister et que beaucoup d'entre eux n'ont plus besoin de protection internationale », a déclaré Raouf Mazou, Haut-Commissaire assistant du HCR pour les opérations.

L'autre geste fort a été pris en 2018. Le chef de l'Etat avait alors décidé d'amnistier Simone Gbagbo et des centaines d'autres proGbagbo condamnés à de lourdes peines d'emprisonnement pour leur implication dans la crise postélectorale. A travers ces gestes et actes qui ne sont pas exhaustifs, il y a mille raisons de dire qu'Alassane Ouattara tient à la paix comme à la prunelle de ses yeux. Tout cela est à son honneur. N'estil pas le digne héritier de Félix Houphouët-Boigny dont il fut l'unique Premier ministre ?